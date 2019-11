Putoa "Un combat assez difficile"

Ariitea Putoa, champion de Polynésie + 91 kg :



"Je suis très content d’avoir eu un opposant comme Teiki. C’était un bon challenge pour moi. Cela m’a permis aussi de me dépasser. Je sais malgré tout que j’ai encore du chemin à faire et je devrai encore me surpasser pour les prochains combats. C’était quand même un combat assez difficile, vu son gabarit et son poids. J’ai remarqué aussi qu’il avait augmenté en puissance, ses coups sont un peu plus lourds. J’ai dû esquiver de temps en temps et faire de bons blocages. Je suis resté serein. Avec les collègues, les coachs et mon petit frère, on s’était bien préparé."