Puta’i garde le choix pour les municipales

Papeete, le 17 octobre 2019 – Le maire de Papara, Puta’i Taa’e, a été condamné jeudi en appel à une peine de deux ans d’inéligibilité, mais celle-ci n’est plus assortie d’une « exécution provisoire ». L’intéressé a déjà annoncé un pourvoi en cassation –suspensif– et garde donc la possibilité de se présenter aux municipales en mars prochain.



C’est un nouveau sac de nœuds juridico-politico-judiciaire dont nos élus semblent avoir le secret. Jeudi matin, la cour d’appel de Papeete a confirmé les condamnations des élus de Papara dans l’affaire de l’association Taatira Ia Ora Papara. Un dossier dans lequel le maire et ses proches ont détourné l’argent public de la commune, le faisant transiter par l’association culturelle, pour l’utiliser pour des dépenses personnelles et notamment des voyages aux Etats-Unis.



Les deux adjoints Jean Torohia et Charles Villierme ont été condamnés respectivement pour le premier à 400 000 Fcfp d’amende, 2 ans d’inéligibilité et 5 ans d’interdiction des d’exercer une activité sociale avec exécution provisoire et pour le second à 6 mois de sursis et 200 000 Fcfp d’amende. L’épouse du maire, quant à elle, a été condamnée à une simple amende de 100 000 Fcfp.



Mais c’est surtout la condamnation du maire de Papara, Puta’i Taa’e, qui risque de faire couler beaucoup d’encre ces prochaines semaines. L’élu a en effet été relaxé du chef de « prise illégale d’intérêts » et condamné pour « abus de confiance » à une peine de 18 mois de prison avec sursis, 1 million de Fcfp d’amende et 2 ans d’inéligibilité. Enorme détail pour la suite des évènements, la cour d’appel n’a pas prononcé « l’exécution provisoire » de cette décision, comme l’avait fait le tribunal correctionnel.