Purotu & Tāne Taure’a Tahiti 2019, une élection 100 % djeuns

PAPEETE, le 17 août 2019 - Les jeunes auront bientôt leurs ambassadeurs de charme, avec l’élection Purotu & Tāne Taure’a Tahiti 2019, qui se fera le 4 octobre au restaurant Hotu Catering à Punaauia. Les treize candidats à briguer ces titres ont été présentés ce samedi à la presse.



Ils seront 13 candidats, âgés entre 15 et 19 ans, à défiler le 4 octobre au soir au restaurant Hotu Catering de Punaauia, dans le cadre de l’élection Purotu & Tāne Taure’a Tahiti 2019. Sept jeunes filles et six jeunes hommes se lanceront dans cette nouvelle aventure.



Pour cette première édition, les organisateurs ont retenu comme thème, « La fête - Te ‘āreareara’a ».



Cinq passages sont prévus au programme : Tiurai, tenue de ville, show contest (prestation individuelle), maillot de bain et tenue de soirée.



La candidate qui remportera le titre de Purotu Taure’a Tahiti 2019 représentera le fenua à l’élection Miss 15/17 National qui aura lieu en février 2020, en métropole. D’ailleurs, le titre de Miss 15/17 National 2019 a été décerné, en début d’année, à Ranitea Ariioehau, une jeune polynésienne qui vit en France et qui est originaire du Pays de la Loire.