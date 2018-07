Pupu Tuha'a Pae présentera le "Umu'ai" de Rurutu

PAPEETE, le 2 juillet 2018 - C'est une cérémonie traditionnelle à Rurutu. Le "Umu'ai" est organisé durant les mariages, où la généalogie de chaque invité est déclamée. Cette cérémonie a des règles bien précises, avec des cadeaux officiels à apporter. Mais, la troupe a choisi ce thème pour mettre en valeur l'unité qui règne entre les participants.



" En 2016, nous avons présenté un fait légendaire, un thème historique. Donc, cette année, notre chef de groupe, Arsène a décidé de présenter un thème traditionnel et le choix s'est porté sur le "Umu'ai" ", raconte Tea Riveta, coordinatrice de " Pupu Tuha'a Pae ".



Le " Umu'ai " est une cérémonie importante à Rurutu, qui est " apparentée au mariage, au cours duquel, les parents mettent à l'honneur leurs enfants et leurs généalogies ", indique Tea Riveta. " Cette cérémonie est entrée dans les mœurs et elle est devenu une coutume à Rurutu. C'est vraiment avec fierté que nous allons présenter ce thème. "



Instauré en 1936, le " Umu'ai " a bien évolué depuis, " mais sur le fond, il est resté intact ". Cette cérémonie est bien définie et codifiée. " Il y a un rituel qui doit être suivi. Il y a des cadeaux officiels qui doivent être offerts, et s'il n'y a pas ça, ce n'est pas un "Umu'ai" ", précise Tea Riveta.



Parmi les cadeaux officiels, on retrouve, pour les femmes, le " 'Iripitipu ", " c'est un genre de tīfaifai qui est composé de petits carreaux de 2 cm sur 2 cm, et il représente des formes mosaïques. C'est très lent à faire et les femmes confectionnent ça en groupe. " Et pour les hommes, les cadeaux officiels sont les produits de la terre.



Ce grand événement est organisé durant une semaine, voire deux semaines. Et au fil des jours, les invités défilent et " leur généalogie est déclamée pour voir le lien de parenté avec les familles des mariés. C'est le moment pour les uns et les autres de se retrouver et de se connaitre, mais surtout de se situer. "



Pour les offrandes, une personne se charge de les récupérer. " Il y a des personnes qui notent tous les cadeaux qui ont été apportés. Le cahier est, ensuite, remis à la famille, pour voir qui est venu et qui a apporté quoi… Lors du prochain "Umu'ai", on saura qui a fait quoi. Tout ça dans l'esprit de transmission, avec tous les codes qu'il y a à mettre en place. Le samedi est la journée dédiée aux parents ", assure Tea Riveta.



" Le fil conducteur c'est cette cohésion des familles, de la communauté… c'est ce travail d'union qui fait que le "Umu'ai" est une réussite. On représentera l'unité sur To'atā, au travers du "Umu'ai". Nous allons présenter les étapes clés sur la scène de To'atā. Tout va ressortir au travers des tenues, des chants, des danses… C'est tout un ensemble qui va concorder pour mettre en valeur le thème ", raconte la coordinatrice du groupe.



Cependant, " Pupu Tuha'a Pae " mettra surtout en avant deux points importants. " Il y a le "atiara'a", c'est la danse autour des mariés, il y a aussi les māmā qui aspergent de la poudre et du parfum. Et le deuxième point important de notre spectacle, c'est le "epara'a" qui est effectué le jour des parents. C'est encore plus symbolique parce que c'est le jour des parents. Les habits sont plus raffinés et colorés ", poursuit Tea Riveta.



Un spectacle haut en couleurs vous attend donc mercredi soir, à To'ata. " Pupu Tuha'a Pae " est inscrit en catégorie " Hura Tau ".