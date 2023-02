Puohine remporte Intervilles

Raiatea, le 24 février 2023 – C'était au tour de Taputapuatea d'accueillir les jeux Intervilles cette semaine. Sur la place Faifaipua, les différents quartiers de la commune se sont affrontés dans les épreuves cultes de cette compétition pleine de bonne humeur. Lors de la finale jeudi, c'est Puohine qui est sorti grand gagnant de cette édition 2023.



Après Uturoa en début de mois, c’était au tour de Taputapuatea d’accueillir les jeux Intervilles cette semaine sur la place Faifaipua. Pour l’occasion, Guy Trompette était accompagné à la présentation par l’illustre Carlos Schmidt. Lundi soir, ce sont les quartiers de Puohine, Avera 2, Faarepa et Fareatai qui se sont affrontés. Les jeux cultes les attendaient : la course de tortues Honu raid, la course à la perle Saga Poerava, la course des Mama sur le double-bosses, le circuit de la pêche Faraipāni, ou encore la course de sac Ou'a putē. Le célèbre défi, le mur des champions, à monter à la seule force d es bras, a également été brillement relevé par les ’aito. Tout était réuni pour que le public encourage les participants et s'amuse des chutes au passage. Mardi soir, ce sont Opoa, Faaroa 1, Faaroa 2 et Avera 1 qui se sont opposés.



Les premiers et seconds de chaque soirée se sont ensuite affrontés jeudi soir pour la grande finale. Vitesse, fougue, habileté, mais aussi stratégie pour utiliser le joker étaient au rendez-vous. Les équipes se sont données corps et âmes pour représenter fièrement leur quartier et ramener la coupe à la maison. À l’issue des jeux et des questions de culture générale sur la commune, c’est Puohine qui s’est imposé, devant Avera 1, Faarepa, et Faaroa.



Les prochains jeux se dérouleront à Bora Bora du 27 au 3 mars, puis aux Tuamotu à Takapoto du 3 au 5 avril et aux Marquises, à Hiva Oa en juillet.

Tetuaiteroi Paimata, membre de l’équipe vainqueur de Puohine

“Ça fait toujours du bien d’être ensemble”

“C’est ma première participation à Intervilles et franchement c’est une bonne expérience. L’équipe qu’on avait, on était tous solidaires, on était un. Et j’ai pu partager l’expérience avec mon chéri, c’est motivant de le voir s’amuser, se lâcher. Et ça fait toujours du bien d’être ensemble, en groupe. Les épreuves étaient difficiles quand même. J’ai fait le honu raid, donc c’est plus les garçons qui ont eu du mal à me porter mais c’était rigolo. Il y a eu un peu de stress aussi, de la peur aussi de ne pas respecter les règles du jeu ou de tomber des tapis et d’avoir des pénalités ou d’être disqualifiés. Mais ça s’est bien passé. Le premier soir on est venus juste pour s’amuser, c'est le frère qui nous a inscrits, on s’est dit que c’était pour rigoler. Mais pour la finale je pense que oui, on voulait gagner, tout en s’amusant. C’était une belle expérience à vivre.”







