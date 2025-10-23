

Punauiaa fait son swimrun

Tahiti, le 16 novembre 2025 - C’est entre le lagon de Toaroto et la vallée de Vaitavere qu’avait lieu, ce dimanche matin, la troisième édition du swimrun organisé par Punaruu Triathlon. Avec toujours autant de succès, cet événement a rassemblé 190 personnes dans un spot totalement dédié à la discipline. Avec, pour nouveauté cette année, une découverte de la discipline sur un parcours adapté. Sur le format M, c’est le duo Troquenet-Poulain qui l’emporte chez les hommes tandis que, chez les femmes, c’est le tandem Grosgogeat-Rauby qui monte sur la première marche du podium. Sur le XS découverte, c’est la paire inédite Antoine-Vincenti qui domine.



Le beau temps était enfin de retour pour le plus grand plaisir des 95 duos qui allaient prendre le départ, ce dimanche matin, de la troisième édition du swimrun organisé par Punaruu Triathlon. Nouveau naming puisque Olympians Sports est venu donner son nom au parcours M tandis que Vodafone, fidèle parmi les fidèles, a conservé sa course XS. Un format nouveau qui permet aux 12 ans et plus de découvrir cette discipline de plus en plus en vogue au Fenua. Il faut dire que le terrain de jeu offert par la Polynésie aux amoureux du sport nature est vaste et surtout somptueux.



Un swimrun découverte, une nouveauté au Fenua



“Les formats ont un peu évolué cette année. On a toujours les aquathlons pour les 6-8 ans et les 9-11 ans. Et pour la première fois sur Tahiti, on a initié un swimrun découverte accessible à partir de 12 ans, qui correspond au format XS, c’est-à-dire une distance cumulée de 5 km. C’était l’occasion de lancer cette nouvelle course car on a un super plan d’eau avec une plage magnifique, et ça permet de s’initier à cette discipline dans de très belles conditions.” Pour Julie Bruyère, la présidente du club de Punaruu Triathlon, le swimrun prend de plus en plus de place au Fenua. Une discipline accessible à tous qui rassemble souvent des athlètes d’horizons différents. “Ce sont des sportifs qui peuvent être triathlètes, coureurs ou simplement nageurs qui s’inscrivent. Il y a aussi certains d’entre eux qui s’entraînent spécifiquement à ce sport. Donc eux font la compétition souvent ensemble mais parfois ce sont des duos qui se connaissent par l’intermédiaire de leurs clubs, où ils ont participé à des compétitions les uns contre les autres et ont décidé de former une équipe. Quoi qu’il arrive, ce sont quand même des gens qui ont des affinités car pour faire un effort très intense pendant presque trois heures, il faut bien s’entendre.” Et c’est le cas des binômes vainqueurs de cette édition.



Du côté du format XS, l’amitié mais aussi le niveau ont fait de cette paire une équipe imprenable sur ce Swim Run. Manea Vincenti, jeune triathlète polynésien déjà aguerri aux grandes compétitions internationales comme les championnats de France ou encore l’Ötillö, a fait équipe avec Thibault Antoine, lui aussi jeune champion mais vivant en métropole. Le sport les a rassemblés et de là une belle amitié est née. “Je suis venu plusieurs fois à Tahiti car mon frère habite ici”, explique Thibault. “Mais j’ai rencontré Manea en métropole l’année dernière sur les championnats de France et on a sympathisé. Du coup, pour cette compétition, on s’est entraîné ensemble avec le club de Punaruu et aujourd’hui c’était tout simplement incroyable de faire ce swimrun ensemble dans ces conditions”, même si certaines parties étaient plus difficiles que d’autres. “Le premier tronçon de natation était assez dur car on était face au courant. Attaquer la course avec cette difficulté n’a pas été simple. Mais après, tout s’est bien passé, on a eu un bon parcours, c’était super de le faire ensemble.” expliquait Manea.



Des duos de champions



Sur le parcours M, ce sont encore des binômes de très haut niveau qui se sont imposés. Pas forcément habitués à concourir ensemble mais plutôt à aller chercher des podiums en individuel. Pour Damien Troquenet du VSOPXO et Teva Poulain de MararaTri, l’aventure était trop belle pour ne pas être tentée. Même si la concurrence était rude avec des binômes spécialistes de l’épreuve. “On a fait une partie de la course derrière les frères Tapatoa. On savait qu’en natation on n’était pas à notre avantage. Du coup, on a gardé la longe pendant la natation pour limiter la casse et essayer de ne pas prendre trop de retard car on savait que sur la course on serait mieux”, analyse Teva. Du côté de Damien, il confirme les propos de son coéquipier. “On savait que sur la course à pied on était un peu plus forts. Quand on est sortis de l’eau avec pratiquement une minute trente de retard sur Tehoarii et Teva, il nous restait neuf kilomètres de course à pied et, en gérant bien, on pouvait rattraper notre retard.” Même si l’ascension de Vaitavere a été maîtrisée, la dernière partie de natation pouvait rebattre les cartes. “On savait qu’il fallait que l’on ait de l’avance sur les derniers mètres de nage car ils pouvaient nous rattraper. Mais on avait pris une bonne avance, ça nous a permis de bien finir.”



Chez les filles, un duo de championnes, même occasionnel, reste irrésistible. Pour Guénaelle Rauby, la spécialiste du triathlon, et Louise Grosgogeat, la championne du demi-fond, ce deuxième swimrun ensemble restera encore une expérience marquante. “Je me suis entraînée surtout sur la natation”, confie Louise. “Je savais que Guénaelle était forte dans cette discipline donc je ne voulais pas la ralentir. C’était vraiment un bon moment et les conditions étaient très bonnes dans l’eau, même si, à certains endroits, il y avait du courant ; mais c’étaient de petites portions.” La chaleur aussi est venue durcir la course, surtout dans la terrible montée de Vaitavere. “C’était vraiment dur, et puis il faisait chaud donc on a bien souffert, mais le parcours était vraiment super sympa. On est à Punaauia et on n’a pas l’impression d’être dans un milieu urbain. Vraiment, ce swimrun est bien organisé et très sécurisé donc on ne peut prendre que du plaisir”, confirme Guénaelle. La triathlète, malgré des objectifs personnels, repartira bientôt sur une nouvelle aventure entre course et nage mais cette fois-ci avec une autre partenaire. “Grâce à notre victoire à Moorea avec Pauline [Moreau], on a gagné nos places pour partir en Nouvelle-Calédonie en avril faire un swimrun.” La passion n’a pas de frontières.

















Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 16 Novembre 2025 à 17:59




