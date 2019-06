Punaauia inaugure le parc Vaipoopoo dédié à Ronald Tumahai

L'association "Il était une fois mon quartier" qui met en relation les jeunes avec leurs anciens pour la transmission des légendes et de l'histoire de Punnauia a dévoilé une grand sculpture, un Unu, illustrant plusieurs légendes du lieu où a été bâti le parc. La principale de ces légendes : aux temps anciens, les enfants des ari'i allaient se baigner dans la passe et ceux qui étaient épargnés par les requins étaient considérés comme étant protégé par les divinités, et dignes de succéder à leur père. Mais le Unu contient de nombreuses références à d'autres légendes et à l'histoire du lieu, comme l'époque où toutes ces plaines étaient couvertes de champs de taros avant d'être convertis en pâturages pour bœufs à l'arrivée des européens.



D'autres associations de Punaauia ont participé à cet événement festif. Le groupe O'Punaauia, qui participe au Heiva en Hura Avatau, a offert une danse au public et aux officiels, tandis qu'une chorale a entonné des chants traditionnels de la commune. Des représentants de l'Assemblée et du gouvernement ont aussi participé, saluant ce projet cofinancé par le Pays et la commune "pour améliorer la situation du front de mer de Punaauia afin que les populations puissent en profiter."



Le parc de 8 534 m², soit presque un hectare, sera gardé jour et nuit. Il propose des lieux de rassemblement, des espaces pour les roulottes, des agrès pour les sportifs, des jeux pour les enfants, des sanitaires publics et une plage pour accéder au lagon.