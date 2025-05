Punaauia continue son sans-faute face à Paea (27-9)

Tahiti, le 25 mai 2025 - Invaincus depuis le début de la saison, les joueurs du Punaauia Rugby Club ont confirmé leur statut de favoris en s’imposant avec autorité face aux Manu Ura de Paea sur le score de 27 à 9 samedi soir au stade de la Fautaua à Pirae. Ce match de la quatrième journée du championnat polynésien de rugby a été marqué par l’intensité physique, la discipline défensive de Punaauia et une infériorité numérique coûteuse pour Paea.



Samedi, toute la famille du rugby polynésien était réunie pour célébrer son sport et ses acteurs. Le matin, le club de Paea organisait un tournoi pour les M14 mais aussi une cérémonie en hommage au “King” Richard Mapuhi, trop tôt disparu.



Au même moment, sur l’Île sœur, le premier match de la journée opposait Papeete à Moorea. Les joueurs de la capitale n’ont laissé aucunes chances à leurs cousins et se sont imposés 83 à 5.



En fin de journée, la fédération et tous les amoureux du rugby se retrouvaient au stade de la Fautaua pour deux matchs importants. La finale des Hine qui opposait Paea à Faa’a. Match intense à l’issu duquel les filles des Manu Ura se sont imposées.



Pour la deuxième rencontre de la soirée, le Puunauia RC était opposés aux Manu Ura de Paea. Dès les premières minutes, Paea s’est retrouvé en infériorité numérique à la suite d’un carton rouge logique. Un handicap qui ne s’est pas immédiatement traduit au tableau d’affichage, le buteur de Puna’auia manquant sa tentative. Mais très vite, le rouleau compresseur orange et blanc se mettait en route. À la suite d’une pénaltouche à cinq mètres, un maul puissant permettait aux hommes de Punaauia d’inscrire le premier essai du match après une belle séquence collective. Ce dernier fut transformé : 7-0.



Touchés dans leur orgueil, les joueurs de Paea réagissaient bien, reprenant la possession et inscrivant trois premiers points sur pénalité :7-3, à la15e minute. Mais cette éclaircie fut de courte durée : Puna’auia devait remettre la main sur le ballon et, sur une mêlée effondrée à 22 mètres légèrement sur la gauche, leur numéro 15 réussissait la pénalité :10-3.



Paea résiste mais s’essouffle



Les Manu Ura ne lâchaient pas pour autant et profitaient d’une nouvelle pénalité à 30 mètres pour rester au contact (10-6), avant de revenir encore grâce à Heiarii Tetuanui qui inscrivait trois nouveaux points sur une pénalité des 40 mètres (10-9). Malgré un ballon peu conservé et de nombreuses fautes, Paea se montrait réaliste sur ses rares incursions.



Mais en toute fin de première mi-temps, une action mal négociée coûtait cher aux violets : après une séquence offensive proche de la ligne d’en-but adverse, un contre dévastateur permettait au jeune Kanea Tetohu de parcourir 60 mètres le long de la ligne de touche et d’aplatir pour un deuxième essai :15-9. Punaauia rentrait aux vestiaires avec l’avantage, tandis que Paea payait cher son manque de réalisme et ses fautes répétées.



Punaauia accélère, Paea s’épuise



Le second acte démarrait sur un rythme similaire. Malgré une première occasion pour Paea sur une touche à cinq mètres, une faute de main annihilait l’action. Punaauia, plus pragmatique, frappait en contre : sur une mêlée à hauteur de leurs 40 mètres, Mathieu Ansola partait plein axe, servait son arrière qui filait dans l’en-but après avoir mystifié la défense violette. Transformé par lui-même, Jean-Xavier Ballot permettait à son équipe de mener 22-9.



À l’heure de jeu, les fautes de Paea s’accumulaient et Punaauia s’installait durablement dans le camp adverse. Pourtant, les joueurs de Teinauri Tapu faisaient preuve de vaillance et parvenaient à revenir dans les 22 mètres adverses, sans jamais réussir à franchir la défense héroïque de Punaauia.



Le jeu se hachait ensuite, les fautes techniques et la fatigue freinant les ambitions des deux camps. Les offensives se cantonnaient entre les 40 mètres, jusqu’à ce que Punaauia obtienne une dernière munition après une mêlée. Sur une belle action construite, avec plusieurs passes après contact, le ballon finissait derrière la ligne d'en-but: essai transformé (27-9).



Une invincibilité conservée et des ambitions affichées



Malgré l’écart, Paea tentait de sauver l’honneur dans les dernières minutes, multipliant les temps de jeu. Mais une nouvelle fois, Punaauia défendait sa ligne avec acharnement et récupérait une pénalité salvatrice pour se dégager. Le score en restera là. “On est contents de rester invaincus, surtout dans un match aussi engagé. On veut aller au bout, mais il faudra encore élever notre niveau en phase finale”, a déclaré l’entraineur joueur Maxime Rupin accompagné de son président, Remy Mahuta, à l’issue de la rencontre.



Côté Paea, la déception était palpable mais l’esprit restait combatif : “On a fait ce qu’on a pu à 14, avec plusieurs absents. L’état d’esprit est là, on ne lâchera rien pour la suite”, a confié le demi d’ouverture des Manu Ura, Frédéric Dupebe.



Grâce à cette nouvelle victoire, Punaauia valide son accession aux phases finales. En face, Paea devra rapidement se ressaisir pour espérer jouer un rôle en cette fin de saison.