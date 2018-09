Punaauia : Le corps d’un jeune homme trouvé dans le lagon

PUNAAUIA, le 2 septembre 2018- Samedi soir, vers 23 heures, le corps sans vie d’un jeune homme âgé d’une vingtaine d’année a été découvert gisant au fond du lagon à Punaauia au lieu dit « les trois pontons ». Ce sont des clients des roulottes qui on aperçu le corps et ont lancé l’alerte. La brigade nautique est intervenue pour récupérer la dépouille et constater le décès. Il s’agirait d’une cause accidentelle, mais le contexte reste à définir. Le corps a été identifié. Une enquête a été ouverte par le parquet.