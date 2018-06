Pulvérisation contre les moustiques : les apiculteurs appelés à se faire recenser

PAPEETE, le 15 juin 2018. La Direction de l’agriculture (DAG) lance un appel aux apiculteurs. Dans un contexte d’épidémie de dengue de type 2 et en prévision d’une éventuelle campagne de lutte anti-vectorielle, la DAG encourage tout détenteur de ruches à se déclarer auprès de son service dans un double objectif :1. La communication par la DAG au Centre d’Hygiène et de Salubrité Publique (CHSP) de la cartographie des ruchers, les alertant ainsi des zones à risque pour les abeilles. Dans ce sens, n’hésitez pas à décrire de la manière la plus détaillée l’emplacement de vos ruches, par les coordonnées GPS ou encore par la transmission d’une carte.2. permettre aux apiculteurs de bénéficier des mails d’informations relatifs aux plannings de pulvérisation du CHSP ainsi qu’au protocole de protection de vos ruches.Le formulaire de déclaration des ruchers est téléchargeable sur https://www.service-public.pf/dag/elevage/apiculture ou peut être retiré à la DAG de Pirae ou dans ses antennes. Il pourra être retourné par mail aux adresses suivantes : marie-claire.quemere@rural.gov.pf / ambre.vancam@rural.gov.pf ou déposé à la DAG de Pirae ou dans ses antennes.La Direction de l'agriculture reste disponible pour toutes autres informations complémentaires :Rue Tuterai Tāne, route de l’hippodrome, Pīrae.Tél. : (689) 40 42 81 44- Fax. : (689) 40 42 08 31-Email : secretariat@rural.gov.pf– www.service-public.pf/dag -Facebook : La direction de l'agriculture en Polynésie française