Pukan's Prada : une vie rythmée par le rire

Pukan's Prada est né quand on a fait un sketch pour une amie en commun, qui habitait dans notre commune. Elle devait déménager, et nous avons préparé un sketch, où on a présenté tous les gags que nous avions eu. Et quand on a présenté cela devant tout le monde, eh bien, ils ont tous rigolé du début à la fin, et ils nous ont encouragés à participer au Comedy Show

Pukan's pour le côté un peu kaina et Prada, parce qu'on aime se maquiller et bien s'habiller. Donc, quand les gens nous voient, ils nous trouvent classe. Mais, quand on parle, nous sommes des kaina (rires), Pukan's Prada

Ça n'a pas été facile de se lancer, surtout devant le monde. On avait peur que les gens se moquent de nous

Quand on rigole de notre physique ou autre chose, ça passe auprès des gens, et ils nous regardent d'une autre manière. On ne s'attendait pas à ce que les gens aiment nos prestations. On pensait qu'après le Comedy Show, on allait arrêter

Je pars fin septembre, début octobre, pour 15 jours à Paris. Je vais faire des bars à stand up, c'est populaire en France. Je vais faire au moins une scène tous les soirs. Je veux bien rencontrer des humoristes connus, comme Jamel, Nawell Madani, Kev Adams, Claudia Tagbo, Ahmed Sylla. Et justement, c'est à grâce à Ahmed Sylla qu'est né la blague de la frite et le gigot (rires)

C'est elle qui nous donne des cours de coaching avant de monter sur scène au Comedy Show. Elle nous apprend à nous tenir sur scène, ne pas tourner le dos au public. Elle nous dit de regarder le public et de jouer avec lui. Elle nous apprend à gérer notre stress, parce que, quand on se retrouve devant 800 personnes et qu'il faut les faire rire en plus, c'est assez stressant. Il y a aussi un exercice de respiration et de concentration. Elle nous aide beaucoup et on la remercie d'ailleurs

Si je vois Ahmed Sylla en France, ça va être ma frite pendant 15 jours et je ne sais pas s'il va manger le gigot, ça va être difficile (rires)