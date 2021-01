Puka Puka, les fare de l'incompréhension

Irma Porutu s'est donc emportée dans une vidéo virale contre l'Office. Pendant 26 minutes et dans un langage peu châtié, elle explique que quatorze familles de l’atoll attendent depuis 20 ans leur logement social... On leur aurait même promis qu'en décembre dernier, elles y "fêteraient Noël". Mais depuis, "plus de nouvelles de l'OPH", s'énerve la porte-étendard des îliens. Irma Porutu explique que "au tout début, on nous a demandé de payer une somme et c'est ce que tout le monde a fait. Et tāvana a proposé de garder cet argent pour éviter que les familles ne le gaspillent". Selon Irma Porutu, leur tāvana, Raphaël Villant, serait venu à Tahiti pour représenter ses administrés auprès de l'OPH. Mais rien...



Irma Porutu raconte ensuite que l'OPH leur aurait dit "on ne peut pas venir faire trois maisons car ce serait une perte de temps et d'argent pour l'OPH". L'Office aurait en effet été obligé de revenir pour monter les autres fare.



Mais pourquoi l'OPH aurait-il eu à se déplacer pour seulement trois maisons sur les quatorze prévues ? Irma Porutu poursuit ses explications : "Cela a mis au moins un an, et entretemps les familles ont eu besoin de cet argent (...) et on l'a repris". Irma Porutu précise que depuis mars 2020, elle a arrêté de payer le terrain à hauteur de 7 200 Fcfp par mois. "Pourquoi je vais payer pour un truc dont je ne vois pas la couleur ?". Si la question peut paraître légitime, la réponse est pourtant dans le contrat avec l'OPH.



C'est quand certains bénéficiaires du programme ont cessé leurs paiements que de nouvelles complications ont vu le jour. "Les conséquences sont très lourdes" assure Irma Porutu. Elle a reçu un mail de son employeur de Tahiti précisant qu'une saisie sur salaire allait être effectuée pour le compte de l'OPH, ce qu'a refusé son employeur. "Et ils ont dit qu'ils vont faire une saisie sur compte bancaire (...). Ils ont réussi à le faire alors qu'une famille ne vit qu'avec les allocations (...). À l'OPH on lui dit 'c'est normal tu nous dois de l'argent'".



Ce qui la révolte encore plus, c'est que si ces familles arrêtent de payer leurs échéances, elles ne seront pas remboursées. "Ce n'est pas remboursable, c'est écrit dans le contrat (...). En plus mon tane est allé à l'OPH en janvier février pour payer notre maison. On lui a dit qu'ils ne pourront venir faire nos maisons car il faut que les autres familles paient aussi la leur".