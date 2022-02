Pueu renverse Central et reste dans la lutte pour le podium

Tahiti, le 5 février 2022 – Mené 2-0, Pueu a renversé, samedi, Central pour l'emporter sur le score de 3-2, grâce notamment à deux pénaltys de Franck Papaura. Ce succès permet à la formation de la Presqu'île de revenir à seulement trois points de la troisième place, occupée pour le moment par Pirae. Une lutte pour le podium à laquelle se mêle également Tiare Tahiti qui a dominé Excelsior (3-1).



C'est un week-end de Ligue 1 un peu particulier qui s'est joué car ni Dragon, Vénus, Pirae et Tefana, les quatre premiers au classement, n'étaient concernés par cette 7e journée de championnat. Il y avait tout de même de l'enjeux, car plusieurs équipes pouvaient glaner de précieux points et se rapprocher du quatuor de tête et du podium. A commencer par Central qui était opposé, samedi au stade Pater, à Pueu. Les joueurs de la capitale en cas de succès pouvaient revenir à égalité de points avec Tefana et Pirae. La formation de la Presqu'île de son côté comptait sur une victoire pour rester dans la lutte pour ce podium.



Le début de match a été à l'avantage de Central qui a ouvert la marque dès la 8e minute de jeu. Le capitaine centralien, David Tahi, a profité de la passivité de la défense de Pueu pour ouvrir la marque. Puis peu avant la demi-heure, l'arbitre de la rencontre accordait le premier pénalty de la partie Central après une main d'un défenseur de Presqu'île dans la surface de réparation. William Voirin ne s'est pas fait prier pour transformer la sanction. Néanmoins, Tehotu Doom d'une belle frappe du gauche à l'entrée de la surface allait réduire l'écart pour Pueu avant la mi-temps (2-1).

5 buts dont 3 pénaltys Après la pause la partie s'est s'emballée. Les rouges et noirs ont notamment multiplié les occasions de buts devant les cages gardées par François Décoret. Mais le portier de Pueu était dans un grand jour et a repoussé les différents assauts de Central. Et les joueurs de la Capitale ont payé cher leur manque d'efficacité devant le but. Car dans le dernier quart d'heure, les bleus de la Presqu'île allait se voir offrir un pénalty. Franck Papaura s'est présenté devant Eranio Yakeula et n'a pas tremblé pour ramener son équipe à hauteur (2-2).



Les dix dernières minutes ont ensuite été complètement folles avec deux équipes qui ont attaqué à tout-va. Et c'est bien Pueu qui allait de nouveau faire craquer Central avec un nouveau pénalty qui allait être accordé aux coéquipiers de François Décoret après une faute de David Tahi. Franck Papaura s'est de nouveau présenté devant Yakeula et a transformé son deuxième pénalty du jour pour offrir la victoire Pueu sur le score de 3-2. Grâce à ce succès, Pueu double son adversaire du jour au classement et pointe à trois points de la troisième place.

Tiare Tahiti encore dans le coup, Punaruu enchaine une troisième victoire Toujours dans cette lutte pour le podium, Tiare Tahiti a également son mot à dire. Les verts de Moorea avaient rendez-vous, sur le terrain de Afareaitu, avec Excelsior qui n'a toujours pas remporté le moindre match à ce stade de la saison. Dans cette rencontre il a fallu attendre la deuxième période et l'heure de jeu pour assister à l'ouverture du score par Nick Tauotaha qui donnait l'avantage à Tiare Tahiti. Dans la foulée Teiki Vaea doublait la mise pour les verts. Dans le dernier quart d'heure Etienne Nanuaiterai a redonné un peu d'espoir au club de la Mission, mais Marii Taurua a refait le break pour Tiare Tahiti qui s'est imposé sur le score de 3-1. Une nouvelle victoire qui permet à Tiare Tahiti de revenir à égalité de points avec Pirae et Tefana au classement.



Dans les autres rencontres du week-end on retient notamment la troisième victoire de suite de Tamarii Punaruu qui facilement disposé de la lanterne rouge, Mataiea, sur le score de 5-1. Et dans la lutte pour le maintien en Ligue 1, Temanava a signé ce week-end, face à l'Olympic Mahina, sa deuxième victoire de la saison (2-1).

Rédigé par Désiré Teivao le Samedi 5 Février 2022