TAHITI, le 10 juin 2021 - Âgée de 19 ans, Puahinano Lena Bonno, Miss Tahiti 2009 s’apprêtait à partir à Hawaii lorsqu’elle a été sacrée. Elle a mis ses études de tourisme en stand-by pour se consacrer à son année de règne.



“ Cela me fait tout drôle de repartir en arrière, de repenser à cette année-là ”, dit Puahinano Lena Bonno, Miss Tahiti 2009. Elle ne s’attendait pas du tout à ce qu’elle allait vivre pendant une année. Miss Tahiti “ c’est tout un monde ”, décrit-elle. Cela a été un “ coup de boost ”. La jeune femme, alors âgée de 19 ans, a appris à mieux se connaître, à mieux apprécier son corps, à appréhender sa féminité.



Tout avait commencé à Teva i Uta. “ Je m’étais présentée à l’élection de Miss teenager de cette commune ”, raconte Puahinano Lena Bonno. Une première étape qu’elle avait remportée et qui l’avait tout naturellement menée à l’élection de Miss teenager Polynésie. “ La suite logique, après cela, c’était Miss Tahiti. ” À chaque fois, la miss faisait “ plein de rencontres différentes et c’est ce que j’appréciais et qui m’encourageait à poursuivre ”.



“Un grand soulagement”



Ces élections l’ont sortie “ d’un endroit où il n’y avait rien, je viens du fin fond de la brousse de Papeari ”, précise-t-elle. Le jour J, cela a été “ un grand soulagement ”. Surprise, Puahinano Lena Bonno terminait une période de sa vie, “ une autre commençait ”. L’année, toutefois, a été un peu particulière. Le groupe 2H qui gérait le comité était dans la tourmente, “l es sponsors se retiraient à cause de l’affaire Haddad, j’étais un peu livrée à moi-même ”. Pour autant, Miss Tahiti a assumé son rôle.



Elle avait envisagé de suivre des études de tourisme à Hawaii qui finalement ont été mises en standby. Elle a fait un premier voyage en Martinique, “ la grande découverte ”, se souvient-elle. Elle a ensuite participé à l’élection de Miss France. “ C’était très particulier, on était au moins trente candidates, mais c’était tellement enrichissant d’échanger sur nos différentes cultures ”. Puahinano Lena Bonno a gardé des liens avec certaines miss, “ on suit nos évolutions respectives ”.



Cette année, bouleversante d’une certaine manière, n’a pas complètement métamorphosé Miss Tahiti 2009. “ Je suis restée moi-même ”, assure-t-elle.