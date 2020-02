Pu o te hau récompensé à la force des bras

Tahiti, le 12 février 2020 – Organisé dans le cadre des Trophées du sport, le défi caritatif "Rame avec ton cœur" s’est déroulé mercredi midi au centre-ville de Papeete. Avec 95,377 km parcourus en deux heures de rameur, le centre d’hébergement Pu o te hau va récolter 200 000 Fcfp de dons.



Le défi "Rame avec ton cœur" a eu lieu ce mercredi dans la rue piétonne de la promenade de Nice de Papeete. Il s'agit d'un défi organisé par les quatre partenaires privés des Trophées du sport (Polynésie la 1ère, Air Tahiti Nui, La Pacifique des jeux et Tahiti Infos), en parallèle des Trophées du sport 2020, événement durant lequel les partenaires de l'opération ont invité des passants de Papeete à donner un peu de leur temps pour une action caritative. Quatre machines d'aviron indoor ont été prêtées par la fédération d'aviron du Pacifique et installées en plein centre-ville. Pendant deux heures, le défi a consisté à parcourir la plus longue distance avec l’aide des passants qui se sont prêtés au jeu de ramer chacun leur tour pour que le compteur de kilomètres ne s’arrête jamais de tourner.



Les femmes du personnel du centre ont été les premières à entrer en course. La directrice du centre, Rowena Tuhoe, a elle aussi tenu à "montrer l'exemple" en prenant part au défi. Le mercredi, les jeunes investissent le centre-ville et certains n'ont pas hésité à se joindre au mouvement. En tout, ce sont près d'une cinquantaine de personnes qui se sont relayées sur les machines d'aviron indoor. À la fin du défi, l'ensemble des participants ont permis d'afficher au compteur 95,377 km. Soit un don de 200 000 Fcfp pour le centre d’accueil Pu o te hau.