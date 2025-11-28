

Psychiatre tué en Guadeloupe: le Conseil de l'Ordre des médecins inquiet de l'augmentation des agressions

Paris, France | AFP | mardi 02/12/2025 - Le Conseil national de l'Ordre des médecins s'est alarmé mardi d'une "constante augmentation" des agressions de médecins et s'est interrogé sur les moyens alloués à la psychiatrie en Guadeloupe après le meurtre lundi d'un psychiatre au centre médico-psychologique du Gosier.



La victime, un homme de 67 ans, a été tuée à l'arme blanche, selon la procureure de la République de Pointe-à-Pitre Caroline Calbo.



"Les agressions visant les médecins sont en constante augmentation. Elles touchent sans distinction tous les modes d’exercice - libéral, salarié, hospitalier -, toutes les spécialités et tous les territoires, en métropole comme en outre-mer" écrit dans un communiqué le Conseil national de l'Ordre des médecins.



"Dans un territoire confronté à une forte précarité sociale et à une population particulièrement vulnérable, les conditions d’exercice des praticiens sont déjà fragilisées", poursuit le Conseil de l'Ordre. "Cet événement tragique interroge avec acuité les moyens alloués au secteur, la sécurité des professionnels et la prise en charge des pathologies psychiatriques dans l'archipel", estime-t-il.



"La multiplication de ces actes de violence, par leur répétition et leur intensité, fait peser une menace grave sur l'accès aux soins dans des territoires déjà en tension", pointe le Cnom.



"L'agression mortelle d'un psychiatre au Centre médico-psychologique du Gosier nous touche profondément", a pour sa part réagi sur le réseau X la ministre de la Santé Stéphanie Rist.



"Cet acte tragique rappelle l’engagement quotidien de nos soignants, qui exercent leur mission avec humanité et courage. Je leur exprime tout mon soutien, ainsi qu’aux équipes accompagnées par la CUMP (cellule d'urgence médico-psychologique), mobilisée dès aujourd'hui", ajoute-t-elle.



Confrontée à une précarité sociale élevée, la Guadeloupe figure parmi les départements les plus violents de France avec un taux d'homicides d'environ 7,5 pour 100.000 habitants, contre 1,2 en moyenne nationale, selon les données officielles.



Dans son rapport 2024, l'établissement public de santé mentale de l'archipel dit avoir pris pris en charge 12.378 patients, soit 3% de la population guadeloupéenne, un chiffre en hausse de 22% depuis 2019.

le Mercredi 3 Décembre 2025 à 05:52 | Lu 165 fois





