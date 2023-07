Prunelle Liu participera aux WCOPA 2023

TAHITI, le 10 juillet 2023 - La Tahitienne Prunelle Liu y participe en catégorie danse aux World Championships of Performing Arts (WCOPA) qui ont lieu du 28 juillet au 6 août à Anaheim, en Californie. La jeune artiste espère emporter un prix et se faire remarquer par des professionnels pour vivre une expérience de danseuse aux États-Unis.



La compétition des World Championships of Performing Arts (WCOPA) est aussi appelée aussi “Jeux Olympiques des talents”. Elle réunit chaque année depuis 23 ans des artistes en herbe de plus de 70 nations. Chaque année pas moins de 70 000 personnes se présentent, 5 000 sont retenues.



Cette compétition démarre par une parade des nations. Les équipes nationales y défilent en costume traditionnel de leur pays. Puis, après une session d’entrainement, le spectacle commence. Il est retransmis en direct sur le web. Il aura lieu à Anaheim en périphérie de Los Angeles aux États-Unis du 28 juillet au 6 août. Il y a différentes catégories : danse, chant, concours de modèles, musique et arts variés. Les jeunes ont une minute pour séduire le jury. Ils sont inscrits dans l’une des deux tranches d’âge suivantes : 5 à 15 ans ou 16 ans et plus.



Meleana Tutairi remarquée en 2022



En 2022 Meleana Tutairi,13 ans, y a participé au sein de l’équipe française. Elle a remporté le titre de Junior Finalist Modelling ainsi que quatre médailles : Congratulations junior finalist gold medal modeling (médaille d’or) ; Junior semi finalist medal model casual (médaille de distinction) ; une médaille de bronze en modeling/casual (tenue du jour) ; et une médaille de bronze en vocal self-accompaniment (sous-catégorie rock au ‘ukulele pour son interprétation de What’s Up des 4 Non Blondes).



“Qui ne tente rien n’a rien !”



Cette année c’est Prunelle Liu qui défendra les couleurs polynésiennes dans l’équipe néo-zélandaise. Tahiti n’est plus rattaché à la France depuis cette année mais à la Nouvelle-Zélande en tant qu’île du Pacifique. Prunelle Liu s’est inscrite en avril en envoyant des vidéos d’une minute. “ J’ai été enthousiasmée par la réponse reçue. Au fond de moi je savais que j’avais le potentiel. J’étais assez confiante et je me disais que j’avais toutes mes chances. De toute façon, qui ne tente rien, n’a rien !”



Prunelle Liu a démarré la danse à l’âge de 3 ans avec le classique et la danse chinoise. Elle a ensuite fait de la danse moderne, du contemporain, des claquettes, du hip hop. Aujourd’hui, elle a 20 ans et continue à pratiquer assidument le contemporain, le moderne jazz et la danse chinoise. “ J’en fait tous les jours entre 1 heure et 1h30 .” C’est elle qui imagine ses chorégraphies mais aussi costume et musique pour le WCOPA. Elle travaille sans relâche. Elle rêve d’être qualifiée. Et même de gagner. Pour autant, les prix restent optionnels, ce qu’elle veut avant tout c’est rencontrer des gens. “ Je veux voir d’autres façons de penser la danse, la pédagogie. C’est une telle chance de participer à ce genre de concours international ! ”



Le WCOPA est certes un concours, mais il est aussi un tremplin. En effet, des agents, producteurs et autres professionnels en quête de talents sont invités à regarder les prestations. Prunelle Liu ne cache pas ses ambitions. “S i seulement je pouvais un jour tourner dans des clips aux États-Unis par exemple ou autre : le rêve ! J’aimerais pendant un temps avoir ce genre d’expérience .” Aujourd’hui, la candidate est agent administratif, mais elle aspire à devenir professeure de danse. Depuis trois ans, elle est assistante d’Yvette Cheong de l’école de danse chinoise Li Yune. Prunelle Liu, dans ce cadre, a participé à l’organisation de Miss Dragon cette année. “ Tout cela confirme ma vocation ! ”

En attendant, elle se concentre sur le WCOPA. Elle présentera trois prestations d’une minute chacune en contemporain, lyrical jazz et danse chinoise. Si les thèmes ne sont pas imposés, elle a choisi d’illustrer trois sujets différents pour réussir à créer : les relations toxiques ; le combat pour la liberté ; et le voyage entre la Chine et l’Inde. Elle quitte Tahiti le 23 juillet pour la Californie où elle retrouvera l’équipe néo-zélandaise. Celle-ci compte 15 jeunes talents. “ Je suis la seule de Polynésie française à concourir. ”



Avis aux amateurs !



Prunelle Liu, comme Meleana Tutairi avant elle, est accompagnée dans sa démarche par l’association Tahiti Nui Talent (TNT) fondée en 2021. Celle association est présidée par Vaheana Le Bihan Vinh-Tung. Marily Liu en est la vice-présidente, Lucienda Joutain la secrétaire et Liya Xu, la secrétaire adjointe. “ L’objectif de TNT est de permettre aux jeunes talents de se perfectionner dans leur art, de les coacher et les soutenir et de promouvoir Tahiti à l’international ”, explique Lucienda Joutain. Avis aux amateurs qui souhaiteraient tenter leur chance en 2024.



Contact



Téléphone de l’association TNT : 87 78 68 80.



Rédigé par Delphine Barrais le Lundi 10 Juillet 2023 à 15:26 | Lu 459 fois