Protocole d'accord signé, grève évitée à la SPL

Tahiti, le 31 mars 2022 – Les 28 ex-salariés d'EDT transférés à la Société publique locale (SPL) Te Uira ‘api no Raromatai bénéficieront d’une reconduction de leur contrat, avec tous les avantages. Un protocole d’accord a été signé ce jeudi en début d’après-midi entre la CSIP et les représentants de la société publique de la fourniture d’électricité Huahine, Tahaa, Taputapuatea et Tumaraa.



Un protocole d’accord signé jeudi en début d’après-midi permet d’éviter la grève qui menaçait de paralyser la Société publique locale (SPL) Te Uira ‘api no Raromatai dès vendredi et pour un temps indéterminé. Le principal point d'achoppement concernait le sort des 28 ex-salariés d'EDT transférés à la SPL, au 1er avril, avec la reprise de l’activité de fourniture d’électricité dans les communes de Huahine, Tahaa, Taputapuatea et Tumaraa, aux îles Sous-le-Vent. La confédération CSIP exigeait que l’ensemble des contrats et avenants de ces salariés soient maintenus avec tous leurs "avantages acquis". Ce sera bien le cas.



Des "solutions" pour le cashpower



Reste que, indépendamment de toute grève, toutes les agences de la SPL sont fermées au public jusqu’au 5 avril prochain. La raison invoquée : "Initialiser les logiciels" et procéder à la mutation des terminaux de télécommunication après le départ d’EDT. Mais les astreintes sont maintenues, nous assure Taotaha Edmunds, le directeur général adjoint de la SPL. Une bonne nouvelle pour ceux des 1 700 usagers du service "cashpower" dont les crédits arrivent à épuisement durant le week-end avec le risque d’une coupure d’électricité. « On va trouver des solutions », promet Taotaha Edmunds. "On a la possibilité de faire basculer les compteurs en mode de fonctionnement 'classique'. On facturera ensuite en fonction de la consommation." Pour bénéficier de cette solution, les abonnés devront cependant se signaler, en téléphonant à leur agence, au numéro habituel, et faire une demande d’intervention.