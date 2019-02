Protection des baleines : l'association Oceania se dote d'un local à Temae

TEMAE (Moorea), 8 février 2019 - L’Association Oceania dispose dorénavant d’un local, inauguré à Temae ce jeudi. Ses adhérents espèrent ainsi œuvrer plus efficacement pour la protection et la conservation des cétacés en Polynésie française.L’Association Oceania a procédé à l’inauguration de son nouveau local à Temae, jeudi dernier en fin d’après-midi. Crée en décembre 2017, cette association, qui compte près d’une soixantaine d’adhérents, peut désormais travailler plus efficacement pour atteindre son objectif, qui est de "protéger et de mieux faire connaitre les cétacés en Polynésie française ".Outre l’étude scientifique des mammifères marins, plusieurs actions ont été lancées par l’association en faveur de la population locale en un peu plus d’un an.Il y a notamment le projet VIGIE Sanctuaire qui consistait à former des observateurs de mammifères marins locaux. Les bénéficiaires de cette formation ont ensuite embarqué à bord des navires Terevau et Aremiti, durant la période d’août à octobre derniers, pour la saison des baleines. Leur rôle était alors de surveiller les mammifères marins et prévenir toute collision pendant les trajets quotidiens des deux navettes maritimesAutre action : en décembre 2018, l’association a organisé une formation ('Āruru) au "métier d’Observateur de mammifères marins et de présentation de filières environnementales" en faveur des jeunes de 18 à 25 ans originaires de Moorea.En plus d’une meilleure connaissance des baleines, les membres d’Oceania peuvent aussi bénéficier de formations, dispensées durant l’année, sur les techniques d’observations et de prises de photos des cétacés. La documentation ainsi obtenue bénéficiant à l’association.Des actions de sensibilisation à la conservation et à la protection des cétacés sont aussi régulièrement menées par Oceania dans les établissements scolaires ou lors d’événements locaux comme le Salon de Moorea."La biologie des baleines à bosses ou encore les routes migratoires les menant du Pôle sud jusque dans nos eaux, en Polynésie française, sont encore mal connues. De même, très peu de cétacés, parmi la vingtaine d’espèces existantes, sont étudiés par les scientifiques, à part les baleines à bosse et les dauphins à long bec. Les gens connaissent mal les cétacés et ne sont pas assez sensibilisés à leur protection", explique la spécialiste en biologie marine Charlotte Exposito, fondatrice de l’association Oceania.Le bureau de l’association est ouvert du lundi au vendredi, de 8 heures à 16 heures.Les visiteurs peuvent notamment se rendre pour recevoir des informations sur leurs activités et soutenir leurs actions par l’achat de T-shirts ou de casquettes par exemple. Une aide qui pourra être mise à profit pour une meilleure connaissance des mammifères marins au fenua : forte de son expérience de Moorea, l’association Oceania envisage en effet de mettre en place des plans d’observation des cétacés dans d’autres îles de la Polynésie françaises.