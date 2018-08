Proscience veut renforcer son équipe d’animateurs planétarium

Programme



Le plan de formation n'est pas encore définitivement établi mais devrait s'articuler autour de :

- la vision globale du planétarium,

- le dôme et ses composants (Installation / rangement / entretien),

- les composants du simulateur de ciel : (ordinateurs, logiciels, vidéoprojecteur, bloc optique etc. Principes, installation, mise en œuvre et utilisation, rangement et entretien),

- le confort et la sécurité du public (Les mesures d'urgence. Les explications à donner systématiquement avant chaque séance etc.),

- les bases de l'astronomie (le système solaire ; naissance, fonctionnement et mort d'une étoile ; les étoiles de notre ciel ; les constellations ; le ciel dans la culture polynésienne etc.),

- et la partie qui lie tout cela : (préparation d'un scénario, utilisation de tous les outils disponibles, mise en situation, présentation de la séance préparée au groupe. Modifications/améliorations et nouvelle présentation au groupe).

À la fin de la formation, une présentation "grandeur nature" au public sera demandée.