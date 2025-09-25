

Prolongation du Contrat de ville

Tahiti, le 19 octobre 2025 - Le haut-commissaire, le président du Pays et les maires des neuf communes membres de l’agglomération de Papeete ont signé vendredi le Contrat de ville 2025-2030. Celui-ci inclut notamment douze quartiers prioritaires supplémentaires et cinq axes stratégiques de la politique de la ville.



Alexandre Rochatte, haut-commissaire de la République en Polynésie française, a participé vendredi dernier à la signature du nouveau Contrat de ville de l’agglomération de Papeete, à la mairie de Punaauia, en présence du président du Pays, Moetai Brotherson, et des maires des neuf communes membres de Arue, Faa’a, Mahina, Moorea-Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae et Punaauia.



La politique de la ville incarne une démarche de solidarité nationale et territoriale à l’égard des quartiers les plus en difficulté. Elle vise à réduire les écarts de développement entre les “quartiers prioritaires de la ville” et leur environnement urbain, à garantir l’égalité entre les citoyens ainsi qu’à améliorer les conditions de vie des habitants.



Depuis plus de trois décennies, la politique de la ville dans l’agglomération de Papeete a constamment évolué pour répondre aux mutations sociales et urbaines des quartiers prioritaires.



En co-signant ce nouveau contrat de ville 2025-2030, qui inclut douze quartiers prioritaires supplémentaires, le représentant de l’État et du Pays, les maires des neuf communes concernées ainsi que la présidente du syndicat mixte en charge de la gestion du Contrat de ville (SMGCV) de l’agglomération de Papeete ont validé la mise en œuvre de cinq axes stratégiques de la politique de la ville pour les cinq prochaines années dans les domaines suivants : l’emploi et l’insertion économique ; la santé et les addictions ; l’éducation, la famille et la parentalité ; le cadre de vie et les mobilités ; la vie de quartier et la participation citoyenne.



Ce nouveau contrat, labellisé “quartiers 2030”, est recentré sur les enjeux locaux prégnants des 88 quartiers prioritaires de la ville répartis sur l’ensemble des communes membres du Contrat de ville. Les axes stratégiques du contrat ont été pensés et proposés par les habitants des quartiers prioritaires au terme de plusieurs ateliers thématiques et d’une consultation citoyenne menés depuis près d’une année.



Cette rencontre de l’ensemble des acteurs institutionnels de la politique de la ville a également permis de valider les orientations d’intervention pour les années 2026-2027 avec pour priorité la lutte contre les addictions, la lutte contre les violences et l’accompagnement à la parentalité, la lutte contre la pauvreté et la précarité ainsi que la sécurisation du cadre de vie dans les quartiers prioritaires.



L’État contribue au financement de plus de 90 % des actions en faveur des habitants des quartiers prioritaires, soit une enveloppe d’environ 394 millions de francs par an pour les projets, tant en fonctionnement qu’en investissement.



Rédigé par d'après communiqué le Dimanche 19 Octobre 2025 à 17:23




