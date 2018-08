Projet d’acquisition de deux ATR 42 STOL par Air Tahiti

PAPEETE, 8 août 2018 - Air Tahiti a signé mi-juillet avec le constructeur aéronautique ATR une lettre d’intention relative à l’acquisition de deux ATR 42-600 d’un nouveau type, pouvant être opérés à pleine charge sur des pistes de longueurs inférieures à 1 000 mètres.



Les appareils ATR de type STOL, pour "Short Take-Off and Landing", disposent d’une nouvelle fonctionnalité permettant de réduire les distances de décollage et d’atterrissage. La compagnie aérienne Air Tahiti a signé le mois dernier une précommande pour deux ATR 42-600 disposant de cette fonctionnalité, avec le constructeur aéronautique italo-européen. Le lancement du programme STOL devra être confirmé par ATR dans le courant du 1er trimestre 2019. Dans cette perspective, Air Tahiti pourrait prendre livraison du premier appareil fin 2021 et du second début 2022.



Grâce à cette évolution de l’ATR 42-600 et à des procédures opérationnelles particulières, l’avion pourra être opéré à pleine charge sur des pistes de longueurs réduites (inférieures à 1 000m), accessibles uniquement aujourd’hui par Twin Otter ou Beechcraft. La capacité de transport passe de 19 en Twin Otter ou 8 en Beechcraft à 30-50 sièges pour le nouvel appareil ATR 42-600 STOL. Air Tahiti sollicitera les autorités compétentes pour définir les conditions dans lesquelles l’ATR 42-600 S pourra être exploité sur ces pistes, qui devront probablement recevoir quelques aménagements mineurs (balisage lumineux, évasements latéraux, etc).



Cet investissement réalisé par Air Tahiti pour un montant total de l’ordre de 3 milliards Fcfp offrira de nouvelles opportunités de développement économique aux 3 700 habitants d’Apataki, Fakahina et Takume aux Tuamotu, et de Ua Pou et Ua Huka aux Marquises, mais également assurera la fiabilité des évacuations sanitaires des malades et des transports scolaires vers les îles principales de ces archipels.



Le système de péréquation en interne que réalise Air Tahiti permet de financer les lignes déficitaires grâce aux lignes excédentaires. La future desserte réalisée en ATR 42-600S, permettant une meilleure rentabilité de ces lignes aujourd’hui déficitaires, pourra permettre de consolider dans le long terme le désenclavement de ces îles.