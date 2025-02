Procès requis contre l'ex-escroc à la taxe carbone Arnaud Mimran pour deux meurtres et une complicité d'assassinat

Paris, France | AFP | vendredi 14/02/2025 - Le parquet de Paris a requis vendredi que l'ancien escroc à la taxe carbone Arnaud Mimran soit jugé aux assises pour deux meurtres en bande organisée, une complicité d'assassinat et une tentative de meurtre entre 2010 et 2014, a-t-il indiqué.



Arnaud Mimran, en détention provisoire, est soupçonné d'avoir commandité l'assassinat de son ancien beau-père, le milliardaire Claude Dray.



Cette "personnalité de la communauté juive parisienne ayant fait fortune dans l'immobilier a été tuée par arme à feu dans sa chambre à coucher de l'hôtel particulier" où il habitait à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), dans la nuit du 24 au 25 octobre 2011, précise le parquet de Paris.



Le parquet réclame aussi qu'Arnaud Mimran soit jugé pour les meurtres en bande organisée de Samy Souied, autre figure de l'escroquerie à la taxe carbone, et Albert Taieb.



"Samy Souied, une des figures majeures de la célèbre escroquerie dite à la taxe carbone, a été assassiné de plusieurs balles, porte Maillot, à Paris, par deux individus montés sur un scooter", le 14 septembre 2010, rappelle le ministère public.



Albert Taieb, lui, a été tué en 2014 "à coups de couteau par deux individus dans le 17e arrondissement de Paris alors qu'il raccompagnait à son domicile Cyril Mouly, dont il était en quelque sorte l'homme à tout faire".



"Ces trois homicides, qui apparaissaient minutieusement préparés, ont fait l'objet d'enquêtes confiées à la Brigade criminelle de Paris d'abord à l'occasion de procédures distinctes", puis ont été regroupées, relate le parquet.



Ce dernier requiert également qu'Arnaud Mimran soit jugé aux assises pour la tentative de meurtre, en 2014, de Cyril Mouly, cousin de Marco Mouly, condamné dans l'affaire de la fraude à la taxe carbone.



Le parquet demande en revanche un non-lieu concernant deux hommes qui avaient été mis en examen pour le meurtre en bande organisée de Samy Souied.



Ancien "golden boy", Arnaud Mimran a accumulé les ennuis judiciaires depuis sa condamnation en 2016 dans l'affaire liée à "l'escroquerie du siècle" sur le marché des quotas d'émissions de CO2 en 2008-2009.



En décembre 2022, il a été condamné en appel à treize ans de réclusion criminelle pour la séquestration d'un financier suisse en vue de son extorsion.



Il a en revanche été relaxé en mai 2024 par la cour d'appel de Paris dans une affaire de corruption à la prison de Fresnes (Val-de-Marne).

le Vendredi 14 Février 2025 à 06:13 | Lu 43 fois