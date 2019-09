Procès du Cuba Libre: quatre ans de prison ferme requis contre les deux gérants du bar

Rouen, France | AFP | lundi 16/09/2019 - Le procureur de Rouen Pascal Prache a requis lundi quatre ans de prison ferme à l'encontre de Nacer et Amirouche Boutrif, jugés pour l'homicide involontaire de 14 personnes, mortes dans l'incendie de leur bar, le Cuba Libre, à Rouen en août 2016.



"Cet établissement n'est qu'une somme de manquements en matière de sécurité (...) Ce qui est survenu le 6 août était inévitable", a asséné le magistrat devant le tribunal correctionnel de Rouen, en requérant aussi une interdiction définitive d'exercer une activité en lien avec l'infraction à l'encontre des deux frères.

Parlant d'un "drame épouvantable", le procureur a relevé "10 manquements à la sécurité" et évoqué "l'association de deux co-gérants qui ont essayé de se faufiler entre les dispositions réglementaires selon le principe du +pas vu, pas pris+".

Âgés de 48 et 40 ans, Nacer et Amirouche Boutrif sont jugés pour "avoir involontairement causé la mort" de 14 personnes, et en involontairement blessé cinq autres grièvement, dans l'incendie de leur établissement dans la nuit du 5 au 6 août 2016.

Les victimes fêtaient les 20 ans d'Ophélie dans le sous-sol de 24,4 m2 de ce bar aménagé sans autorisation en boîte de nuit, lorsque deux bougies du gâteau d'anniversaire, des fontaines à étincelles, ont enflammé le plafond de l'escalier.

Les plaidoiries de la défense sont attendues lundi après-midi.