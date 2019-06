Procès Radio Tefana : la défense attaque la procédure

Me Gilles Jourdainne, l’autre conseil d’Oscar Temaru, a ensuite motivé une demande d’actes en affirmant que les droits de la défense avaient été « annihilés » par le procureur de la République qui s’était transformé en « juge d’instruction » lors de l’enquête préliminaire. « Pendant cinq ans, la défense n’a pas eu accès au dossier et n’a pu intervenir dans cette enquête secrète, nous nous sommes heurtés à un rejet systématique aux demandes présentées par la défense », a-t-il affirmé avant de rappeler qu’il avait dû demander à avoir le dossier à neuf reprises avant de finalement pouvoir y accéder.



Après avoir repris la parole, Me Koubbi a de nouveau fustigé la « défaillance » du ministère public en affirmant qu’il n’y avait « aucun élément infractionnel » dans cette affaire qui avait été initialement ouverte pour « détournement de fonds publics » avant d’être élargi.



De son côté, le conseil de Vito Maamaatuaiahutapu, Me Vincent Dubois, a évoqué un courrier en date de mai 2014 dans lequel le procureur général de l’époque s’adressait à l’ancien procureur de la République, José Thorel en lui demandant « de nouveau » de s’occuper de cette affaire une « dernière fois ». L’avocat a demandé que ce mail soit versé au dossier afin de « lever le voile sur l’indépendance du parquet ». Face à ce clair sous-entendu d’impartialité, le procureur de la République a répondu que ce document était « administratif » et non pénal, et qu’il n’avait donc pas l’obligation de le verser au dossier.