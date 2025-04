Procès RN: Le Parti socialiste lance une pétition pour soutenir la Justice

Paris, France | AFP | lundi 31/03/2025 - Le Parti socialiste a annoncé lundi soir qu'il lançait "une pétition pour soutenir l'indépendance de la justice", après des "menaces" à l'égard des magistrats ayant rendu le jugement dans l'affaire des assistants parlementaires européens et condamné Marine Le Pen à une inéligibilité immédiate de cinq ans.



Face à "une offensive massive contre l’institution judiciaire et son indépendance", le Parti socialiste souligne dans un communiqué que "nul n'est au-dessus des lois, encore moins ceux qui aspirent à la plus haute fonction de l'État", et appelle à signer une pétition intitulée "Défendez la démocratie, défendez la Justice".



Dans un communiqué lundi soir, le premier président de la cour d'appel de Paris Jacques Boulard a fait part de "menaces" contre les magistrats ayant rendu la décision de justice, évoquant "en particulier sur les réseaux sociaux des attaques personnelles à l'encontre des trois magistrats composant la collégialité".



Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a également dit dans un communiqué son "inquiétude" face "aux réactions virulentes", les jugeant "de nature à remettre en cause gravement l'indépendance de l'autorité judiciaire".



La pétition des socialistes répond à celle lancée un peu plus tôt par le président du RN Jordan Bardella, dénonçant "la dictature des juges", en réaction à la condamnation de Marine Le Pen. M. Bardella a en outre appelé à une "mobilisation populaire et pacifique".