Procès Ellacott : les victimes témoignent, les accusés s’expliquent

PAPEETE, le 7 février 2018 - La deuxième journée du procès Ellacott a porté sur une longue et précise évocation des faits. La compagne de la victime et l’une de ses amies se sont relayées à la barre pour décrire le déroulement de la soirée qui a coûté la vie à Sandy Ellacott.



Douloureuse matinée pour l’ex-compagne de Sandy Ellacott et son amie. Durant plusieurs heures, les deux jeunes femmes, présentes le soir de l’agression mortelle, doivent témoigner devant la cour d’assises. L’amie de la compagne de la victime est la première à s’exprimer. Difficilement, la jeune femme se replonge dans cette soirée cauchemardesque. Elle évoque la grande violence des coups portés sur Sandy, si dure à voir qu’elle ferme les yeux, se sentant tétanisée. Elle parle de la mère de Sandy Ellacott qui a eu la grande douleur de voir son fils défiguré : « je l’ai réveillée, elle était affolée (…) c’est horrible de voir une mère découvrir son fils dans un tel état, elle ne tenait plus debout. » Pudiquement, la victime parle de son quotidien depuis l’agression : « j’ai toujours du mal à être en public, je n’arrive même pas à faire des courses. » Plus tard dans la journée, un médecin expliquera à la barre ce que représente un syndrome post-traumatique : « c’est l’irruption dans la conscience de quelqu’un de son extrême vulnérabilité. »