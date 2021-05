Prison ferme pour les trafiquants de Taravao

Tahiti, le 7 mai 2021 - Quatre hommes poursuivis pour avoir participé à un trafic d'ice organisé à la Presqu'île ont été présentés en comparution immédiate jeudi et condamnés à des peines comprises entre un et six ans de prison ferme. Leur réseau aurait permis l'écoulement de plus de 200 grammes d'ice.



Après le démantèlement, le 17 mars dernier, d'un trafic d'ice par les enquêteurs de la brigade de la gendarmerie de Taravao appuyés par les militaires de la Brigade de recherches (BR) de Faa'a, quatre des sept individus interpellés ce jour-là ont été présentés en comparution immédiate jeudi. Les quatre individus, qui auraient écoulé 200 grammes d'ice, ont été condamnés à peines comprises entre un et six ans de prison ferme.