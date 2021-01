Prison ferme pour les têtes de réseau du trafic d'ice de Faa'a

Placés en garde à vue, les mis en cause avaient tous reconnu les faits. Les deux têtes du réseau, l'ancien footballeur Temarii Tinorua, et l'un des employés d'un snack situé à Faa'a, Vincent Yen Tchin Soi, avaient expliqué qu'ils s'étaient associés et qu'ils avaient procédé en l'espace de deux ans à l'importation d'1,7 kilo dont 900 grammes avaient été saisis lors de leurs arrestations le 12 décembre. Consommateurs de méthamphétamines et amateurs de jeux, les deux hommes avaient agi par "appât du gain" et auront réussi à dégager 150 millions de Fcfp de bénéfices "au bas mot".



Présentés en comparution immédiate jeudi, les six prévenus –deux têtes de réseau, la maîtresse de l'un deux, employée à la mairie de Faa'a, un intermédiaire et deux revendeurs– ont de nouveau reconnu les faits. Temarii Tinorua, qui était employé en qualité d'agent de facturation à la mairie de Faa'a lors de son interpellation, a invoqué son addiction à l'ice et aux jeux en expliquant qu'il avait pris conscience de l'ampleur de ses actes lorsqu'il avait été arrêté. De son côté, Vincent Yen Tchin Soi a expliqué que "tout allait mal" dans sa vie lorsqu'il s'était mis au trafic. Face à ces déclarations, le tribunal a soulevé le caractère "professionnel" du réseau qui blanchissait notamment l'argent sale via le rachat de tickets de jeux gagnants.