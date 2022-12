Prison ferme pour les cambrioleurs d'une coopérative de pêche

Tahiti, le 8 décembre 2022 – Deux multirécidivistes ont été condamnés par le tribunal correctionnel jeudi à un an et 18 mois de prison ferme. Il leur était notamment reproché d'avoir cambriolé la coopérative de pêche de Taiarapu Ouest et d'y avoir volé un coffre-fort contenant 130 000 Fcfp.



Deux hommes de 34 et 29 ans, déjà condamné à de très nombreuses reprises, ont été jugés en comparution immédiate jeudi pour répondre de vols aggravés et de tentatives de vol commis le 28 novembre. Ils étaient notamment poursuivis pour le cambriolage de la coopérative de pêche de Taiarapu Ouest. Le jour des faits, les deux prévenus s'étaient en effet introduits au sein du local dans lequel se trouvait un coffre qu'ils avaient arraché et emmené ailleurs pour l'ouvrir. Ils avaient ainsi volé 130 000 Fcfp en liquide et avaient également dérobé une canne à pêche sur place. Après ce premier cambriolage, intégralement filmé par des caméras de vidéosurveillance, les deux multirécidivistes avaient tenté de voler dans un autre entrepôt mais n'avaient pas réussi à y accéder.



A la barre du tribunal correctionnel jeudi, les deux prévenus –sans emploi– ont reconnu les faits. Alors qu'il s'est constitué partie civile dans le cadre de cette affaire, le président de la coopérative de pêche de Taiarapu Ouest est venu exprimer la “colère” des pêcheurs après ce cambriolage, une “première”. Outre le remboursement de l'argent et de la canne à pêche volés, l'homme a demandé 150 000 Fcfp au titre du préjudice moral. Et c'est bien ce préjudice qui a été soulevé par le procureur de la République lors de ses réquisitions. Le représentant du ministère public a en effet indiqué qu'il comprenait cette “colère” des pêcheurs. “Lorsque l'on dérobe des objets ou de l'argent, c'est aussi le prix du travail. Et désormais, les pêcheurs ont un sentiment d'insécurité”, a-t-il rappelé avant de requérir 12 et 18 mois de prison ferme assortis de six mois de prison avec sursis et de mandat de dépôt à l'encontre des deux cambrioleurs. Après en avoir délibéré, le tribunal a suivi ces réquisitions.