Prison ferme pour l'auteur d'une agression sexuelle

PAPEETE, le 9 janvier 2018 - Le prévenu jugé ce mardi matin devant le tribunal correctionnel comparaissait pour "violation de domicile, agression sexuelle et violences volontaires." L'homme, un handicapé mental âgé de 47 ans s'était introduit au domicile de son ex belle-sœur à deux reprises. L'audience a eu lieu à huis clos partiel.



Dans la soirée du 20 mars 2016, une sexagénaire vivant seule à Tahiti se réveille et va vers sa cuisine pour se préparer une boisson chaude. Elle voit soudain bouger le rideau de son salon et se dirige vers la porte fenêtre menant à son jardin. C'est alors qu'elle aperçoit son ex beau-frère derrière la vitre. La victime n'a pas le temps de s'enfermer que l'homme, un déficient mental consommateur d'alcool et de paka, entre dans la maison. Lors de l'audience ce mardi, la femme a expliqué la scène aux magistrats: " J'ai été prise de panique (…) J'ai cherché à sortir car je me savais en danger mais il a réussi à me ceinturer (…) Il a m'a serrée très fort puis à commencer à m'embrasser." Profitant d'un moment d'inattention, la victime avait réussi à rejoindre le jardin de ses voisins avant l'arrivée des policiers. Devant ces derniers, le prévenu avait indiqué qu'il éprouvait des sentiments à l'égard de la sœur de celle qui avait été sa femme durant plus de 15 ans. Il avait été placé sous contrôle judiciaire.