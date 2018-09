Prévention : la Gendarmerie met en garde contre les « défis stupides »

PAPEETE, le 5 septembre 2018 - Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, la Gendarmerie de Polynésie française met en garde, notamment les adolescents, contre un nouveau défi intitulé le « Momo challenge. »



Dans le monde entier, l’on déplore de nombreux décès liés à des défis que se lancent les adolescents. Dans un message publié ce mercredi sur sa page Facebook, la Gendarmerie de Polynésie française alerte la population sur un nouveau défi, le « Momo Challenge » qui « propose de relever une série de défis, du plus anodin au plus dangereux, qui doivent être réussis sous peine de représailles. Le « jeu » peut vite basculer dans le harcèlement qui peut durer des dizaines de jours jusqu’à l’ultime défi : le suicide. »



Tel que le rappelle les forces de l’ordre , « comme souvent, les adolescents sont les cibles principales de ces défis qui, selon les degrés, peuvent entraîner de graves blessures provoquant parfois la mort. Par ailleurs, les victimes sont principalement contactées par internet, d’où l’importance de prémunir vos enfants contre ces jeux stupides. »



La Gendarmerie en appelle donc à la vigilance et notamment à celle des parents.