Prévention et isolement de mise à Hiva Oa

Hiva Oa, le 4 novembre 2020 - La recrudescence des cas Covid n'épargne quasiment plus aucune île qui n'avait pas pris de mesures particulières, à l'instar de Raivavae, aux Australes. Hiva Oa n'échappe pas à la pandémie et comptait le 2 novembre neuf foyers actifs selon le site communal. La mairie se veut réactive et mène des actions de prévention mais aussi d'isolement.



Depuis le début du mois d’octobre, la cellule de crise Covid-19 de Hiva Oa est très active pour limiter la circulation du virus. Mais après Tahiti et Moorea, puis maintenant les Îles Sous-le-Vent, Hiva Oa est l'une des îles de Polynésie les plus touchées par l’épidémie. A ce jour, 25 cas ont été identifiés positifs au coronavirus, dont 13 encore actifs. Pour contenir la propagation, la commune a pris des dispositions et mis en place des sites de confinement dédiés.



Les cas de contamination aujourd’hui décelés sur Hiva Oa résultent en partie du non-respect des gestes barrières de résidents de l’île revenant de Tahiti. Le virus continue aujourd’hui de circuler sur l’île. Ainsi, lundi, neuf foyers distincts étaient touchés par le virus. La commune se veut très transparente et communique régulièrement les chiffres clés grâce à un carré épidémiologique sur sa page Facebook.