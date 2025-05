Prêtre, jardinier, connecté: qui est Léon XIV ?

Vatican City, Saint-Siège | AFP | vendredi 09/05/2025 - Lorsque Robert Francis Prevost s'est avancé sur le balcon de la basilique Saint-Pierre, rares étaient ceux parmi la foule rassemblée sur la place qui connaissaient cet homme se présentant à eux sous le nom de Léon XIV.



Mais dans les heures ayant suivi l'élection du premier chef de l'Église catholique originaire des États-Unis, des faits notables ont commencé à émerger au sujet du nouveau souverain pontife.



- Un fan de base-ball

Le pape natif de Chicago est un fan de l'équipe de base-ball des White Sox, dont les supporters célèbrent aujourd'hui une victoire symbolique contre les Chicago Cubs, rivaux de la ville.



Les Cubs sont entrés en scène très tôt, en affichant un message dans leur stade de Wrigley Field: "HEY CHICAGO, C'EST UN FAN DES CUBS!".



Mais les Sox ont marqué un coup parfait lorsque le frère du pape Léon XIV, John Prevost, a déclaré à la chaîne de télévision locale WGN: "Il a toujours été un fan des Sox".



Sur le plan sportif, il serait également un supporteur des footballeurs du XI de l'Allianza Lima, l'équipe de football de la capitale péruvienne, qui occupe actuellement la cinquième place du classement de la Liga 1.



Le nouveau souverain pontife est également un joueur de tennis. Selon le quotidien italien La Gazzetta dello Sport, le pape a un "excellent revers et est un redoutable compétiteur".



- Un jardinier aussi

Lorsqu'il ne pratique pas de sport sur le gazon, le nouveau pape est peut-être en train de l'entretenir.



Étudiant en mathématiques à l'université Villanova de Philadelphie, il a également travaillé comme jardinier dans une église locale.



"Alors qu'il était à l'université, il avait un petit boulot d'appoint d'entretien d'un de nos cimetières paroissiaux", a expliqué à l'AFP l'archevêque de la ville, Nelson J. Perez, avec un sourire en coin.



"C'est une histoire étonnante, n'est-ce pas ? Le pape a donc travaillé ici", a-t-il dit.



- La chèvre et le poisson

Le pape Léon XIV, missionnaire augustinien, a trouvé sa vocation en travaillant parmi les pauvres et les marginaux au Pérou, dont il a obtenu la nationalité en 2015.



Et le pays andin ne l'attirait pas seulement pour ses équipes de football.



"Il aimait la chèvre, le canard avec du riz et le ceviche, ce sont ses plats préférés", a déclaré à la presse Mgr Edison Farfan, évêque de Chiclayo, l'ancien diocèse du pape.



Ces dernières années, le Pérou est devenu une destination gastronomique, et des plats comme le ceviche (poisson mariné dans des agrumes et servi froid, souvent avec des oignons) se sont répandus dans le monde entier.



Mais, selon Mgr Farfan et d'autres, la mission de Robert Prevost était axée sur l'aide aux personnes vivant dans la pauvreté, à la périphérie de la société.



- Un habitué du clavier

Le pape Léon XIV n'est pas le premier souverain pontife à publier des messages - Benoît XVI a utilisé le pseudonyme @Pontifex en 2012 - mais il est le premier à avoir une longue histoire sur les réseaux sociaux que ses amis et ses ennemis peuvent parcourir.



Bien que le président américain Donald Trump ait salué l'élection de Robert Prevost comme un honneur pour les États-Unis, les trolls d'extrême droite sur le réseau X du milliardaire Elon Musk se sont empressés de le dénoncer comme étant, entre autres, un "PAPE MARXISTE WOKE".



Léon XIV, quand il n'était pas encore pape, s'est élevé contre les positions du vice-président JD Vance, notamment contre son argument selon lequel les chrétiens doivent aimer leur famille, leurs voisins, leur communauté et leurs concitoyens - dans cet ordre.



Le 3 février, trois mois avant d'être élu pape, il a reposté un article intitulé "JD Vance a tort: Jésus ne nous demande pas de classer notre amour pour les autres".



Depuis la création de son compte X il y a 14 ans, il a publié plus de 400 messages sur une série de sujets brûlants: le racisme, les violences sexuelles commises par le clergé, la pandémie de Covid-19 ou l'invasion de l'Ukraine par la Russie.



- Un excellent espagnol

En mars, Donald Trump a fait de l'anglais la langue officielle des États-Unis.



Deux mois plus tard, le premier pape originaire des États-Unis s'est adressé à la foule du Vatican en italien, en latin et... en espagnol, la langue de son Pérou bien-aimé.



La foule surprise - dont de nombreux membres avaient fait le déplacement depuis les pays hispanophones d'Amérique latine pour voir qui remplacerait le pape François, un Argentin - a applaudi.