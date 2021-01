Prestation de serment pour 9 gendarmes adjoints volontaires

Tahiti, le 24 janvier 2020 - A l'issue de 13 semaines de formation, neuf gendarmes adjoints volontaires ont prêté serment vendredi au palais de justice de Papeete. A compter du 1er février, ils rejoindront leurs unités respectives où ils seconderont les officiers et agents de police judiciaire.



Originaires aussi bien de Tahiti, Moorea ou des archipels les plus éloignés, neuf gendarmes adjoints volontaires (GAV), âgés de 20 à 40 ans, ont prêté serment vendredi au palais de justice.



A cette occasion, le procureur de la République, Hervé Leroy, a salué un "moment fort et solennel". "Vous représentez la diversité de la société. Vous êtes des natifs des archipels et cela représente un atout car vous allez évoluer dans un milieu socio-culturel que vous connaissez bien", a-t-il rappelé avant d'expliquer que ces neuf gendarmes adjoints volontaires représentaient désormais un "maillon de la chaîne pénale".



Au terme de 13 semaines de formation, ces neuf gendarmes adjoints volontaires vont désormais rejoindre leurs unités respectives au sein desquelles ils assisteront les officiers et agents de police judiciaire.