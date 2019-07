Près de 60 m3 d’ordures vidés d'un terrain d'un particulier

Papeete, le 5 juillet 2019 - Les services de la Papeete sont intervenus jeudi 5 juillet au matin sur un terrain privé à Patutoa pour nettoyer et embarquer près de 60 m3 d’immondices accumulés par l’un de ses propriétaires.



L’opération a été menée par le bureau de la propreté urbaine de la commune et la police municipale de Papeete, en collaboration avec la DSP et la famille de l’intéressé. C’est la troisième intervention de ce type au même endroit.

Deux bennes de 30 m3 chacune ont ainsi été chargées. Des ombrières ont également été installées pour limiter la gêne visuelle des voisins donnant sur le terrain de l'homme qui y vit seul et sans revenus.