

Près de 50°C enregistrés dans une ville du Sahara occidental, record pour un mois d'août

Rabat, Maroc | AFP | lundi 18/08/2025 - La Direction générale de la météorologie marocaine (DGM) a annoncé lundi avoir constaté début août un record mensuel de température dans la ville de Laâyoune, située au Sahara occidental, avec 49,2°C, battant ainsi un précédent record d'août 2016.



Le Maroc contrôle la majeure partie du territoire disputé du Sahara occidental. Le pays traverse depuis près de deux semaines une intense vague de chaleur touchant principalement le centre, certaines zones côtières et le sud.



"La station météorologique de Laâyoune a battu son record absolu et mensuel de température maximale le 9 août 2025, avec 49,2°C, contre l'ancien record de 47°C enregistré en août 2016", indique un rapport de la DGM.



Ce phénomène est dû au Chergui, un vent chaud et sec venu du Sahara. Il a été renforcé par des conditions météorologiques particulières (anticyclone et dépression désertique), et notamment accentué par un ciel dégagé ayant amplifié le réchauffement en journée.



Dimanche, les températures étaient supérieures de 3 à 13°C aux normales saisonnières, et 19 villes marocaines ont enregistré des chaleurs dépassant les 40 °C, d'après l'institution marocaine.



La DGM avait annoncé en juin que 2024 avait été l'année la plus chaude jamais enregistré au Maroc, avec 1,49°C de plus que la moyenne par rapport à la période 1991-2020, dans un contexte de réchauffement climatique mondial.

le Lundi 18 Août 2025 à 22:33






