Près de 12 millions de tests Covid la semaine de la rentrée

Paris, France | AFP | jeudi 13/01/2022 - Près de 12 millions de tests de dépistage du Covid-19 ont été réalisés la semaine dernière, écrasant largement le précédent record enregistré la semaine du Nouvel An, selon des chiffres publiés jeudi par le ministère de la Santé.



La vague Omicron a déclenché un raz-de-marée dans les pharmacies et les laboratoires: 11,96 millions de tests PCR et antigéniques ont été validés entre le 3 et le 9 janvier, contre 8,31 millions la semaine précédente, précise la Drees (direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques), dans un communiqué.



Un bond de 44%, accompagné d'un nouveau pic quotidien de 2,16 millions de tests le 6 janvier.



En hausse dans toutes les classes d'âge, le dépistage a surtout flambé chez les moins de 16 ans, dont le "volume de tests" hebdomadaire a triplé de 1 à 3 millions "avec la rentrée scolaire".



Cet afflux massif pèse sur "les délais de validation (qui) continuent d'augmenter: 93% des résultats sont encore rendus en moins de 24 heures, grâce aux deux tiers de tests antigéniques rapides, mais seulement 78% des PCR réalisés en laboratoires.



La Drees souligne toutefois que ce ralentissement pourrait être "biaisé" par l'engorgement de la plateforme informatique SI-DEP, confrontée à "des difficultés d'intégration des très nombreux tests".