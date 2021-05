Premières baleines observées à Rurutu

Tahiti, le 8 mai 2021 – Un pêcheur et whale-watcher, bénévole au sein du réseau d'observation des cétacés de l'association Mata Tohora, a observé les premières baleines à bosse de la saison à Rurutu aux Australes. Sur sa pace Facebook, l'association rappelle que ces baleines sont venues "se reposer" et qu'il faut donc les laisser "tranquilles".



Déjà repérées en début de mois aux Iles-Sous-le Vent, les premières baleines de la saison ont cette fois été observées à Rurutu. Tel que le rapporte Mata Tohora sur sa page Facebook, c'est un pêcheur de l'île, bénévole au sein du réseau d'observation des cétacés de l'association, qui a observé les baleines en allant à la pêche.



Mata Tohora profite de cette publication pour rappeler que ces baleines ont rejoint la Polynésie afin de s'y "reposer" et, pour certaines, "de mettre bas au calme et à l'abri des prédateurs". Il faut donc les laisser tranquilles afin qu'elles récupèrent d'un "long et fatiguant voyage".