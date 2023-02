Première visite d’Éric Spitz aux Australes

Tahiti, le 16 février 2023 - Ce jeudi, Éric Spitz a effectué sa première visite officielle aux Australes. Il a assisté à la traditionnelle cérémonie de levée des couleurs et a rendu visite à la gendarmerie de l'île et à la 3e compagnie de formation du RSMA.



Ce jeudi, le haut-commissaire Éric Spitz a effectué sa première visite officielle aux Australes, à Tubuai. Pour ce voyage, il était accompagné d'une délégation composée du chef de la subdivision administrative des îles Australes, Cécile Zaplana, mais également de Fréderic Saulnier, commandant de la gendarmerie pour la Polynésie et d'Aurélien Brasseur, commandant en second du régiment du service militaire adapté (RSMA).



Lors de cette visite, ils ont notamment rencontré le maire de Tubuai Fernand Tahiata, avec qui ils se sont rendus à Mataura pour la “traditionnelle cérémonie de levée des couleurs", selon le communiqué du haut-commissariat. Éric Spitz a également tenu un discours où il a “rappelé le rôle central des communes” et a assuré du “soutien de l'État pour répondre aux enjeux et aux besoins des communes parmi lesquels la transition écologique”. Il a déclaré que le “fonds vert” ou le “fonds de transition énergétique”, annoncés par Emmanuel Macron lors de son déplacement en Polynésie en 2021, seront “prochainement mis en œuvre sur le territoire”.



Pour terminer la visite, la délégation s'est rendue à la brigade de gendarmerie de Tubuai, puis à la 3e compagnie de formation professionnelle du RSMA, où ils ont pu rencontrer les 53 jeunes volontaires stagiaires en formation, dont quinze sont originaires des Australes.