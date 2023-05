Première réussie pour Raihere Dudes au Tahiti Fighting Championship

Tahiti, le 6 mai 2023 - Raihere Dudes a remporté, vendredi soir à To'ata, son onzième combat chez les pros en dominant le Californien, Julio Aguilera. Une première victoire au fenua pour The Islander. Dans les autres combats de la soirée, Julian Schlouch a signé sa première victoire chez les pros face à Teanihau Poroaie. Teiki Nauta pour sa part s'est contenté du nul face à un autre Californien, Chace Eskam. Et Tehanahana Bernardino s'est inclinée face à la Néozélandaise, Gase Sanita.



L'Octo Fighting League organisait en mars le premier combat professionnel de MMA au fenua et ce vendredi c'était au tour d'une autre promotion locale, le Tahiti Fighting Championship (TFC), de prendre le relai avec l'ambition aussi de proposer des combats pros. Aux commandes du TFC, Raihere Dudes avait choisi l'écrin de To'ata comme décor pour son premier événement. Et si la "fight-card" initialement prévue a été largement remaniée, 12 combats, dont 4 professionnels, se sont bien tenus vendredi soir. Certes il y a eu de petits couacs dans l'organisation, mais à l'arrivée le public a été servi : des K.-O spectaculaires, de la soumission et des combattants tahitiens qui ont tout donné dans leur confrontation face aux étrangers.

Soumission et K.-O en amateur Et en office d'entrée pour ce "TFC 02" huit combats amateurs étaient au programme. De ces confrontations on retiendra les performances de Mael Superbie-Cousy, de Kevin Tehiva, de Vaitehau Otcenasek et de Natua Toofa, tous vainqueurs de leurs combats respectifs avant la limite. Opposé à Manutea Tainoa dans la catégorie des poids plume, le judoka Mael Superbie-Cousy a dominé son adversaire grâce à un étranglement dans la première reprise pour une victoire éclair. Un autre spécialiste du sol et du BJJ, Vaitehau Otcenasek, était aussi très pressé d'en finir vendredi soir. Opposé à Nohotua Flores, Otcenasek a profité du premier passage au sol pour placer un étrangement qui a été fatale à son adversaire contraint d'abandonner.



Kevin Tehiva non plus n'a pas trainé dans l'octogone de To'ata. Opposé à Manaia Dauphin en lourd léger, Tehiva, spécialiste de boxe thaï, a mis K.-O son adversaire dès le premier round. Chez les welter, Natua Toofa a également été expéditif. Sur un contre et un superbe crochet du droit, Toofa éteignait littéralement Matahi Lai dans les premières secondes du combat.



Pour être complet avec les combats amateurs, on note les victoires à l'unanimité des juges de Michael Emery face à Matahi Auraa (poids moyen), de Tuki Reid contre Jonathan Vahapata (poids lourd) et de Ariimana Lehartel face à José Teiva (welter). Et chez les légers, Rayden Moarii s'est pour sa part imposé par décision partagée des juges contre Raiva Baker.

"On a écrit l'histoire" Les amateurs ont ensuite laissé place aux huit combattants professionnels. Courtoisie oblige, Tehanahana Bernardino a ouvert les hostilités. La protégée de Raihere Dudes effectuait sa première chez les pros et était opposée à la Néozélandaise, Gase Sanita, double championne du monde amateur de MMA (2017 et 2018). Un gros morceau pour la Tahitienne qui a souffert pour sa première en pro. Dominée dans les phases au sol, Tehanahana Bernardino a vu pleuvoir sur elle les coups de coude. Si la Polynésienne, poussée par le public de To'ata, a été vaillante et a résisté au cours des deux premiers rounds, dans une nouvelle phase au sol dans la troisième reprise, l'arbitre a été contraint d'arrêter le combat, offrant donc la victoire à Sanita. "J'avoue que j'appréhendais un peu ce combat", a déclaré Tehanahana Bernardino à sa sortie de l'octogone. "Passer pro c'est relever des challenges. Elle a été plus forte ce soir, même si je crois que je n'ai pas démérité et il faut que je m'entraine plus dur. Mais combattre à To'ata c'est spécial et je crois qu'on a écrit l'histoire aussi ce soir."



Julian Schlouch a également participé à cette histoire. Le sociétaire du Te Aro MMA faisait également son entrée chez les pros vendredi soir. Le quart de finaliste des Mondiaux de MMA amateur (2018) devait initialement combattre Diandaha Urcel, mais ce dernier ne s'est finalement pas déplacé en Polynésie et a été remplacé au pied levé par le kickboxer de Moorea, Teanihau Poroaie, et récent vainqueur de l'US Open de muay thai. Face à un spécialiste du pied-poing, Schlouch a rapidement envoyé le combat en sol. Une tactique payante qui lui a permis de dominer la première reprise avant de terminer le travail au "ground and pound" dans la seconde et l'arrêt de l'arbitre. "Quand je passais en voiture devant To'ata je me disais que c'est sur cette scène que je décrocherai ma première victoire chez les pros. Maintenant c'est fait", a indiqué Julian Schlouch à l'issue de son combat.

Nauta et Dudes très efficaces sur leur kick Si Bernardino et Schlouch faisaient leurs premiers pas chez les pros, Teiki Nauta savait où il mettait les pieds. Opposé au Californien, Chace Eskam, qui était finalement le seul étranger de la fight-card initiale à s'être déplacé à Tahiti, le Polynésien a eu droit à une belle opposition. Spécialiste de la lutte, l'Américain a tout naturellement amené le combat au sol. Ce qui l'a réussi à faire dans la première reprise. Mais dans les deux suivantes, Eskam, et son tibia gauche en particulier, allait subir les terribles low-kick de Nauta. Pour autant ce dernier ne réussira pas à s'imposer avant la limite. A l'arrivée les juges se sont accordés pour un match nul entre les deux combattants. Teiki Nauta s'est néanmoins consolé avec une demande en mariage réussie...



Henri Burns devait ensuite succéder à Nauta dans l'octogone. Mais le détenteur de la ceinture poids lourd de l'XFC n'avait aucun adversaire face à lui vendredi soir. Burns devait combattre au départ l'Américain Cody Sons, mais l'intéressé n'a pas pu se rendre en Polynésie. Martin Medina devait suppléer son compatriote mais lui aussi a décidé de ne pas faire le déplacement au fenua.



Finalement cette première soirée du Tahiti Fighting Championship s'est achevée avec le combat de Raihere Dudes. Le natif de Punaauia qui avait initialement rendez-vous avec le Hondurien, Walter Luna, était finalement confronté, vendredi soir, au Californien : Julio Aguilera. Ce dernier n'avait plus combattu depuis cinq ans.... Néanmoins Aguilera, qui compte un combat à son actif au Bellator, a tenu les trois rounds face à Raihere Dudes. A l'image de son camarade Teiki Nauta, The Islander, a également fait mal avec ses pieds. Dudes a mis au supplice son adversaire avec ses low-kick. L'Américain était en souffrance et a fini le combat en boitant. Malgré une accélération du Tahitien dans les dernières secondes du combat, pas de victoire avant la limite. Au vu de la physionomie du combat, les juges à l'unanimité accordaient la victoire à Raihere Dudes. The Islander signait ainsi sa onzième victoire chez les pros, mais la première devant son public. Et c'est principalement ce que l'on retiendra de ce Tahiti Fighting Championship.



Les résultats des combats Combats amateurs



Poids plume

Mael Superbie-Cousy bat par soumission Manutea Tainoa



Catchweight 62 kg

Michael Emery bat par décision unanime Matahi Auraa



Lourd léger

Kevin Tehiva bat par K.-O Manaia Dauphin



Poids lourd

Tuki Reid bat par décision unanime Jonathan Vahapata



Poids welter

Vaitehau Otcenasek bat par soumission Nohotua Flores



Poids léger

Rayden Moarii bat par décision partagée Raiva Baker



Poids welter

Natua Toofa bat par K.-O Matahi Lai



Poids welter

Ariimana Leharte bat par décision unanime José Teiva



Combats professionnels



Poids mouche

Gase Sanita (NZL) bat par arrêt de l'arbitre (T.K-O) Tehanahana Bernardino



Poids coqs

Julian Shclouch bat par T.K-O Teanihau Poroaie



Lourd léger

Match nul entre Teiki Nauta et Chace Eskam (USA)



Poids welter

Raihere Dudes bat par décision unanime Julio Aguilera (USA)

Rédigé par Désiré Teivao le Samedi 6 Mai 2023 à 14:46