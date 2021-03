Première course de Rairoa Va'a pour les kids à Rangiroa

Rangiroa, le 1er mars 2021 - L'association Rairoa Va'a, présidée par Evari Toi, a organisé le week-end dernier sa première course en V1 pour les 8-14 ans. Douze participants répartis dans les trois catégories, benjamin, minime et cadet, se sont affrontés dans la baie du Kia Ora, une zone à l'abri et "sécurisée surtout pour les plus jeunes" s'est félicitée Uraau Tani, organisatrice de la première course en V1 de Rairoa Va'a pour les enfants et trésorière de l'association.



Cette grande première a été l'occasion pour les jeunes rameurs, licenciés dans différents clubs, de se rencontrer sur des parcours adaptés à leur catégorie. Tout s'est bien déroulé dans une ambiance sportive et sous la surveillance d'une équipe de secouristes présents sur le site. À l'issue des différentes courses, les enfants ont été récompensés par les magasins et restaurants de l'atoll et sont répartis fiers d'avoir participé à cet événement. "Les jeunes c'est l'avenir et c'est bien qu'ils commencent tôt. Nous aimerions que ce genre d'événements se multiplient, que les associations ainsi que le district organisent tour à tour une compétition", espère Uraau Tani. Dans la foulée, l'association Rairoa Va’a souhaite ouvrir une école de va'a cette année, pour y accueillir les enfants des deux villages, Avatoru et Tiputa.



Rangiroa compte déjà des grands noms dans le monde du va'a comme Damas Ami ou encore Paiateuira Tamaititahio et grâce à ces initiatives d'autres graines de champion sont en devenir.