Premier vol commercial entre Nouméa et Singapour

Nouméa, France | AFP | jeudi 29/06/2022 - Air Calédonie International (ACI) va effectuer vendredi son premier vol commercial entre Nouméa et Singapour, espérant que cette nouvelle destination en Asie apportera des retombées touristiques et commerciales, ont indiqué les autorités calédoniennes.



Détenue par la collectivité, Air Calédonie International desservira Singapour deux fois par semaine, permettant une diversification de son réseau long-courrier actuellement uniquement concentré sur Tokyo au Japon. La desserte d’Osaka a été fermée en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus.



"Avec un seul point d'entrée en Asie, la compagnie se trouvait dans une situation de vulnérabilité. (…) Singapour, septième aéroport mondial, est une escale extraordinaire en termes de connexion", a indiqué Didier Tappero, PDG de la compagnie territoriale.



Une campagne de promotion touristique de la Nouvelle-Calédonie à Singapour va accompagner l’ouverture de cette ligne alors que le territoire espère attirer un millier de touristes singapouriens cette année, et "6.000 à horizon 2025".



"C'est un levier important du plan de relance touristique de la Nouvelle-Calédonie, qui va également offrir des opportunités économiques pour les chefs d’entreprises", s'est félicité Gilbert Tyuienon, membre du gouvernement local en charge des transports.



Une mission économique exploratoire doit prochainement être organisée dans l’île asiatique, dans le but d'identifier des marchés de niche du secteur agroalimentaire pour des produits tels que le miel ou la vanille de Nouvelle-Calédonie.



M.Tappero, qui observe "une lente reprise" du trafic, a indiqué cette semaine que la compagnie n'atteindrait pas l'équilibre en 2022, mais espère une embellie en 2024.



La compagnie, dont la flotte est en cours de renouvellement, attend son quatrième et dernier appareil, un Airbus A-320 Néo, pour septembre 2023 après avoir différé sa commande en raison de la crise sanitaire.



Air Calédonie International dessert une dizaine de destinations en Asie et en Océanie.

le Jeudi 30 Juin 2022 à 04:50 | Lu 121 fois