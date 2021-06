Premier jour démasqués face une épidémie sur le point d'être "maîtrisée"

Paris, France | AFP | jeudi 17/06/2021 - Timidement ou avec détermination, sur l'oreille ou au poignet, les Français ont commencé à tomber le masque à l'extérieur jeudi, profitant du feu vert des autorités sanitaires qui se disent sur le point de "maîtriser" l'épidémie de Covid-19.



"Sur le territoire national, l'épidémie est en déclin, elle est en cours de maîtrise", s'est félicité sur BFMTV/RMC, le ministre de la Santé Olivier Véran, notant une "dynamique de baisse de l'épidémie qui s'est accélérée".



L'épidémie continue de tuer (45 morts annoncés mercredi), mais les contaminations sont en net recul (3.058 nouveaux cas positifs). Elles sont passées récemment sous le seuil symbolique des 5.000 nouveaux cas quotidiens. Et le ministre a évoqué une baisse à moins de 2.000 cas journaliers d'ici une semaine, et à moins de 1.000 fin juin.



Selon les calculs de l'épidémiologiste Antoine Flahault, la France pourrait passer sous la barre des 1.000 nouveaux cas dès le 22 juin.



Dans les rues de Paris, en matinée, environ la moitié des passants portaient le masque sur le nez. "La fin du masque (à l'air libre) ne veut pas dire qu'on ne peut plus le porter, si on veut le porter pour se protéger", a relevé Olivier Véran.



Le gouvernement a décidé la levée de cette obligation -et de l'amende de 135 euros qui l'accompagnait- en pleine vague de chaleur et aux débuts de l'Euro de football.



Xavier Bertrand, candidat à sa réélection dans les Hauts-de-France, a vu dans cette décision de l'exécutif un "cadeau" de la majorité présidentielle juste avant le premier tour des régionales dimanche.



Les spécialistes étaient toutefois unanimes pour juger inutile le port du masque en extérieur. Seul avantage: la garantie d'en avoir toujours un à portée de main.



"On sait aujourd'hui que la plupart des transmissions, si ce n'est la totalité, se passent par des aérosols, dans des milieux clos, mal ventilés", soulignait cette semaine l'épidémiologiste Antoine Flahault.



Des discothèques cet été ?



Cet assouplissement arrivé plus tôt que prévu est accompagné d'une suppression du couvre-feu à 23H00 à compter de dimanche prochain, dix jours avant la date initialement annoncée.



Recommandé en cas de regroupements, le masque restera obligatoire, sur décision du préfet, dans "une rue commerçante ou bondée", dans "les tribunes, gradins, à moins de 2 mètres" les uns des autres, a précisé Olivier Véran.



Et bien sûr à l'intérieur (espaces culturels, commerces, bureaux ou transports en commun), ce qui oblige chacun à en conserver un, de préférence protégé dans un sachet en plastique plutôt que sous le menton ou au poignet, recommandent les spécialistes.



Les enfants peuvent l'enlever dans la cour de récréation mais il doit être conservé en salle de classe.



A propos de lieux clos, le ministre Olivier Véran a assuré que le gouvernement "travaille" à une réouverture cet été des discothèques en arrêt complet depuis 15 mois.



Le gouvernement planche avec le secteur sur un "protocole sanitaire", "un système d'aération spécifique" et peut-être un pass sanitaire, a-t-il dit. "On en saura plus à partir du 21 juin", jour d'un rendez-vous entre le président Emmanuel Macron et les professionnels.



En attendant des nouvelles pour les fêtards avant les vacances, le ministre a averti que l'épidémie "n'(était) pas terminée" car "il y a des variants qui circulent, dont le variant Delta" (anciennement appelé variant indien).



Pour continuer la lutte, Olivier Véran a insisté sur la vaccination, "une chance pour l'humanité". "Plus vite on vaccinera les Français, plus vite on aura ce niveau d'immunité collective, et plus vite on se dira: c'est du passé", a-t-il dit.



A côté du nouvel objectif fixé à 35 millions de Français complètement vaccinés fin août, soit la moitié de la population (contre un quart actuellement), le ministre a lancé un "appel solennel aux soignants non vaccinés", qui sont "50% dans les Ehpad", disant envisager de rendre obligatoire la vaccination si la situation ne s'améliore pas.