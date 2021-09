Premier décès du Covid-19 en Nouvelle-Calédonie

Nouméa, France | AFP | vendredi 09/09/2021 - La Nouvelle-Calédonie a enregistré vendredi son premier décès lié au Covid-19, a annoncé le président du gouvernement, Louis Mapou, qui a mis en garde contre une "crise sans précédent" sur le territoire jusqu'ici largement épargné par la pandémie.



La victime, âgée de 75 ans et pensionnaire d'un Ehpad, était hospitalisée depuis plusieurs jours. C’est le tout premier décès dû au coronavirus enregistré depuis le début de la pandémie en Nouvelle-Calédonie, qui est en confinement strict depuis le 6 septembre après la découverte la veille de trois cas autochtones.



Le décès a été annoncé par le président du gouvernement Louis Mapou (indépendantiste) lors d’une allocution solennelle dans laquelle il a invité la population "à la mobilisation".



"Nous faisons face à une crise sans précédent", a-t-il affirmé, appelant les Calédoniens à se faire vacciner.



Les vaccinodromes ouverts partout sur le territoire ont été pris d'assaut par la population depuis l'annonce de la découverte de plusieurs cas autochtones. Le taux de vaccination reste faible en Nouvelle-Calédonie, avec environ 30% de la populaton immunisée.



"Cinq mille personnes se sont fait vacciner hier (jeudi). C’est très encourageant et nous sommes sur la bonne voie. Mais ce n'est pas encore suffisant", a souligné M. Mapou.



Le territoire, qui a mis en place depuis mars 2020 un sas sanitaire strict obligeant tout arrivant à effectuer une quarantaine dans un hôtel réquisitionné, n’avait jusqu’alors enregistré que des cas importés, à l’exception de 9 cas décelés en mars dernier.



Mais la propagation avait été stoppée grâce à un confinement de cinq semaines et aucun nouveau cas local n’avait été détecté jusqu’à lundi dernier.



Au total, l’archipel a enregistré vendredi 117 cas autochtones confirmés. Une vingtaine de "clusters actifs" ont été identifiés sur l’archipel de 271.000 habitants et le président du gouvernement a estimé que "le nombre de cas allait inexorablement augmenter".