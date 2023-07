Préavis de grève des pilotes d'Air Antilles et Air Guyane mi-juillet

Paris, France | AFP | vendredi 07/07/2023 - Les pilotes des compagnies Air Antilles et Air Guyane sont appelés à la grève du 14 au 19 juillet, leur syndicat reprochant à la direction un "non-respect de la parole donnée" après un premier conflit en décembre dernier.



Air Antilles et Air Guyane sont des filiales de la Compagnie aérienne interrégionale express (Caire), basée en Guyane. Elles effectuent des liaisons principalement court-courrier entre territoires d'Outre-mer mais aussi avec des pays tiers dans la région des Caraïbes.



La section Caire du Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) "demande depuis de nombreux mois qu'un réel dialogue social soit mis en place au sein de leur compagnie aérienne", a fait valoir le SNPL dans un communiqué.



Le syndicat a rappelé qu'un conflit social avait déjà éclaté en décembre dernier sur la question des salaires.



Pour en sortir, "la compagnie s'était engagée, par accord, à des revalorisations salariales dans l'attente de négociations qui devaient respecter un calendrier très précis pour enfin aboutir à un accord collectif pilotes".



Or, "l'ensemble des engagements pris n'a pas été respecté", a affirmé le SNPL, soulignant que "la direction a dénoncé unilatéralement, il y a bientôt trois ans, le seul accord pour les pilotes existant, réduisant ainsi à néant les quelque faibles +avantages+ durement gagnés".



"La remise en question sans discussion des conditions de travail des pilotes, et notamment les incertitudes relatives à leur rémunération, qui, ne l'oublions pas, sont parmi les plus basses du marché, les placent dans des situations compliquées et souvent précaires, sans parler du contexte inflationniste", a complété le syndicat.



Le SNPL, menaçant de prolonger le préavis de grève au-delà du 19 juillet, réclame "outre l'instauration d'un réel dialogue social et le respect des salariés et de leurs représentants, la mise en place immédiate d'un accord pilote avantageux intégrant une augmentation de rémunération significative respectueuse de l'engagement sans faille des personnels navigants techniques depuis tant d'années".

le Vendredi 7 Juillet 2023 à 06:52 | Lu 58 fois