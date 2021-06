Préavis de grève au service des remorqueurs du port

Tahiti, le 11 juin 2021 - Le port autonome de Papeete est sous le coup d'un préavis de grève déposé vendredi par les marins du service de remorquage, sous l'égide du syndicat des gens de mer, affilié Otahi. Faute d'accord, plus aucun remorqueur ne quittera le quai dès vendredi 18 juin.



A peine la contestation des dockers éteinte, jeudi, le port autonome de Papeete est de nouveau sous la coup d'un mouvement social promettant d'en ankyloser l'activité à très brève échéance.

Le service de remorquage du Port autonome a déposé vendredi après-midi un préavis de grève avec une échéance ce vendredi 18 juin. Si aucun accord n'est trouvé entre temps, aucun navire de plus de 100 mètres ne pourra plus entrer dans le port de Papeete à compter de cette date, faute de remorqueur pour l'assister dans ses manoeuvres.



"Management arbitraire"



Cela fait plusieurs mois que la tension couve dans ce service en proie à un sous-effectif chronique et à un "management arbitraire", pour reprendre les termes du préavis. Les deux capitaines et les 13 matelots y accumulent jusqu'à 190 jours de congé pour certains, faute de pouvoir se mettre en repos au risque de pénaliser le fonctionnement du service. L'exigence est donc posée dans le préavis de recruter deux capitaines et trois membres d'équipages supplémentaires, afin de porter l'effectif du service à 20 agents.



C'est paradoxalement le déroulement des épreuves pour le recrutement d'un capitaine qui a mis le feu aux poudres. Les marins du service de remorquage soupçonnent les autorités du port d'avoir favorisé un candidat sans réelle expérience du métier, au détriments deux de leurs collègues formés de longue date pour prétendre à ce poste. Ce recrutement a depuis été annulé. Mais le préavis exige la communication des résultats de ces épreuves pour le comblement du poste de capitaine. Résultats que refuse de leur transmettre le Port autonome.



Au nombre des six points de revendications le préavis, dénonce aussi le non-respect de la Convention collective des Gens de mer.