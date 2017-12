Préavis de grève à l'hôtel The Brando

PAPEETE, le 27/12/2017 - Déposé hier par les syndicats CSIP et O Oe To Oe Rima, ce préavis sera effectif dès le 1er janvier 2018 à 0 heure, si aucun accord n'est trouvé. Onze points de revendication sont ainsi mis en avant, dont la situation des logements "dégradés" du personnel, la revalorisation des salaires ou encore la mise en place du 13ème mois.



Alors que le réveillon de la Saint-Sylvestre approche à grands pas, l'hôtel The Brando est sous la menace d'une grève.



Un préavis a été déposé ce mardi par la Confédération des syndicats indépendants de Polynésie (CSIP) et O Oe To Oe Rima.



Onze points de revendication sont ainsi mis en avant, tels que la situation des logements " dégradés " du personnel, les systèmes de rotation, les conditions de travail ou encore la revalorisation des salaires.



Si aucun accord n'est trouvé avant dimanche soir, le préavis sera effectif lundi 1er janvier à 0 heure.



L'hôtel compterait aujourd'hui près de 150 employés.