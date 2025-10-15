

Poutine dit envisager de reprendre les essais nucléaires russes après les propos de Trump

Moscou le 5 novembre 2025. Le président Vladimir Poutine a affirmé mercredi envisager de reprendre les essais nucléaires russes si les Etats-Unis faisaient de même, après les propos de son homologue Donald Trump, qui a ordonné au Pentagone de "commencer à tester" les armes nucléaires américaines.



Lors d'une réunion de son Conseil de sécurité, M. Poutine a chargé les instances compétentes de "tout mettre en oeuvre pour recueillir des informations supplémentaires sur cette question (...) et de présenter des propositions concertées sur le lancement éventuel de travaux préparatoires en vue d'essais nucléaires", selon des propos retransmis à la télévision.



Vladimir Poutine a qualifié de "question sérieuse" les déclarations de Donald Trump, qui a assuré que les Etats-Unis allaient "faire des essais parce que d'autres font des essais", tout en restant flou sur la détonation même de charge nucléaire, que les Etats-Unis n'ont plus pratiquée depuis 1992.



Le dernier essai nucléaire de Moscou date de 1990, peu avant la chute de l'URSS. La Russie teste cependant régulièrement, comme d'autres pays, des vecteurs non porteurs de charge nucléaire, dont récemment le drone sous-marin Poséidon et le missile Bourevestnik.



Vladimir Poutine a assuré mercredi que la Russie "a toujours respecté scrupuleusement ses obligations au titre du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires", mais que "si les États-Unis ou d'autres Etats parties au Traité procédaient à de tels essais, la Russie serait contrainte de prendre des mesures de rétorsion appropriées".



Le ministre russe de la Défense, Andreï Belooussov, a de son côté dit "considérer qu'il est approprié de commencer immédiatement la préparation d'essais nucléaires à grande échelle", citant l'archipel de la Nouvelle-Zemble dans l'Arctique comme un terrain d'essai potentiel.



Selon lui, les plans américains "augmentent considérablement le niveau de menace militaire pour la Russie". "Nous devons maintenir notre potentiel nucléaire afin de rester prêts à infliger des dommages inacceptables à l'ennemi en toutes circonstances", a-t-il ajouté.



Le chef des services de renseignement extérieurs russes (SVR), Sergueï Narychkine, a lui indiqué que les diplomates russes avaient demandé à leurs homologues américains de "clarifier la teneur de ces déclarations très médiatisées du président américain Donald Trump" sur le nucléaire.

