Pourvoi de la dernière chance dans l’affaire Haddad-Flosse

Tahiti, le 22 novembre 2019 – Le parquet général près la cour d’appel de Papeete a formé vendredi matin un pourvoi en cassation contre la décision de la chambre de l’instruction qui a prononcé mardi dernier la « prescription » de l’affaire Haddad-Flosse. Dernière tentative possible pour sauver le retentissant dossier politico-financier.



L’avenir de l’affaire Haddad-Flosse se jouera finalement devant la Cour de cassation à Paris. Le parquet général près la cour d’appel de Papeete a formé vendredi matin un pourvoi en cassation contre la décision de la chambre de l’instruction, mardi dernier, prononçant la « prescription » du dossier de « favoritisme », « trafic d’influence » et « corruption » et visant au premier chef l’ancien président du Pays, Gaston Flosse, et l’homme d’affaires, Hubert Haddad, mais aussi les anciens ministre, représentant et responsable de l’Office des postes et télécommunications (OPT) Emile Vernaudon, Noa Tetuanui et Geffry Salmon.



Dernier recours possible contre une décision synonyme de clap de fin pour vice de forme dans l’affaire Haddad-Flosse, le pourvoi du parquet général devrait être examiné dans un délai d’un an si l’on se réfère aux délais de jugement habituellement pratiqués par la juridiction parisienne. Si ce recours est rejeté et que la décision de la chambre de l’instruction est rendue définitive, le dossier Haddad-Flosse, ouvert par une plainte de l’OPT en 2007, sera enterré pour une question de procédure, même avec les aveux des mis en examen confirmant des atteintes manifestes à la probité au plus haut niveau de l’exécutif local entre 1996 et 2005…